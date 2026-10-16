¿Por qué no juega César “Chino” Huerta en Atlante vs. Pumas por el Apertura 2026?

El equipo de Esteban Solari pierde a uno de sus mejores jugadores para el partido ante Atlante en el Estadio Azteca.

Desde las 21:00 hs de la CDMX, Pumas visita a Atlante por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo universitario buscará volver al triunfo después de la derrota por 3-2 ante Atlético de San Luis y el empate 3-3 frente a Cruz Azul.

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El equipo dirigido por Esteban Solari suma por ahora 13 puntos y se encuentra fuera de los puestos de Liguilla. Una victoria le permitiría mantenerse en la pelea por la clasificación, mientras que una nueva derrota podría complicar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

Atlante, por su parte, acumula 11 unidades y necesita ganar para alejarse de la parte baja de la tabla. Los locales también tienen la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación, por lo que buscarán aprovechar la oportunidad de sumar tres puntos ante su gente.

Para este encuentro, Pumas tendrá una baja importante: César “Chino” Huerta no estará disponible para enfrentar al conjunto azulgrana, por lo que Solari deberá buscar una alternativa para cubrir su ausencia.

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¿Por qué no juega César “Chino” Huerta en Atlante vs. Pumas?

César “Chino” Huerta no podrá jugar ante Atlante debido a la expulsión que sufrió en el último encuentro de Pumas frente a Cruz Azul. El atacante vio la tarjeta roja en el empate 3-3 contra La Máquina y deberá cumplir la sanción correspondiente, por lo que se perderá el compromiso de la Jornada 12 del Apertura 2026.

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