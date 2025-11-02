En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca y Chivas se miden este domingo 2 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Será un duelo clave por el último boleto directo a la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

ver también Armando “Hormiga” González en líder de goleo, ¿desde cuándo Chivas no gana un campeonato de goles?

Para este encuentro, el estratega Gabriel Milito no contará con un jugador titular. El defensa Diego Campillo no será titular y ni siquiera irá al banquillo. El motivo radica en que el jugador sufrió una fractura de quinto metatarsiano en su pie izquierdo.

¿Quién será el reemplazo de Diego Campillo en Pachuca vs. Chivas?

Con esta noticia, el defensa Daniel Aguirre se sumará al conjunto inicial en la línea del mediocampo e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Pachuca sin Diego Campillo?

Sin Diego Campillo el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Rangel; F.González, Romo, Castillo; Sandoval, Govea, Aguirre, B.González; Alvarado, Álvarez; y A.González.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Quiénes son los jugadores de Chivas que tienen propuestas reales para irse a Europa?

En síntesis