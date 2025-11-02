Es tendencia:
¿Por qué no juega Diego Campillo en Pachuca vs. Chivas por la Jornada 16 del Apertura 2025?

El defensa central mexicano no estará presente en el duelo del Rebaño Sagrado ante los Tuzos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Diego Campillo no estará presente en el duelo de Chivas ante Pachuca por la Primera División de México

En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MXPachuca Chivas se miden este domingo 2 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Será un duelo clave por el último boleto directo a la Liguilla. 

Para este encuentro, el estratega Gabriel Milito no contará con un jugador titular. El defensa Diego Campillo no será titular y ni siquiera irá al banquillo. El motivo radica en que el jugador sufrió una fractura de quinto metatarsiano en su pie izquierdo.

¿Quién será el reemplazo de Diego Campillo en Pachuca vs. Chivas? 

Con esta noticia, el defensa Daniel Aguirre se sumará al conjunto inicial en la línea del mediocampo e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene. 

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Pachuca sin Diego Campillo? 

Sin Diego Campillo el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Rangel; F.González, Romo, Castillo; Sandoval, Govea, Aguirre, B.González; Alvarado, Álvarez; y A.González.

En síntesis 

  • Diego Campillo no juega en la Jornada 16 por una fractura de quinto metatarsiano en el pie izquierdo.
  • El partido Pachuca vs. Chivas se juega el domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas.
  • El defensa Daniel Aguirre será el reemplazo de Campillo en la alineación titular de Chivas.
