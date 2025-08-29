El Monterrey, actual líder de la tabla de posiciones de la fase regular, buscará mantenerse en lo más alto del Torneo Apertura, cuando visite este viernes por la noche al Puebla en el Estadio Cuahtémoc, por la jornada 7 del certamen. Los ‘Rayados’ llevan cinco triunfos al hilo en el campeonato e intentarán extender esa racha positiva fuera de casa.

En la previa del cruce de hoy, se conocieron las alineaciones para el encuentro y una cuestión puntual llamó la atención de muchos aficionados: Jorge Rodríguez fue relegado a la banca de suplentes y no será titular en Monterrey, pese a que es un jugador que normalmente juega todos los minutos y además del gusto del entrenador de ‘La Pandilla’.

Más aún sorprendió su suplencia de esta noche porque en horas de la tarde renovó su contrato con Rayados hasta 2027, poniendo la firma justo antes del partido que protagonizará el conjunto albiazul este viernes ante el Puebla. Un rato después de que el club haya ratificado la confianza en él, no sale al campo de entrada en el juego de turno.

Rodríguez venía de una buena actuación ante Necaxa [Foto: Getty]

Sin embargo, pese a esta particularidad, no es para preocuparse: el ‘Corcho’ no jugará desde el comienzo ya que le toca descansar como parte de la dosificación de minutos que diagramó el cuerpo técnico en este tramo de la temporada, para acondicionarse luego de lo que fue la Leagues Cup. Ya le tocó anteriormente a jugadores como Torres y Ocampos, esta vez a Jorge Rodríguez.

Con la ausencia de ‘Corcho’ Rodríguez, el once inicial de los Rayados de Domenec Torrent para visitar a Puebla saldrá a la cancha de la siguiente manera: Santiago Mele; Ricardo Chávez, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Luis Reyes; Iker Fimbres, Oliver Torres; Jesús Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos; Germán Berterame.

Junto al mediocampista argentino, también estarán en la banca de relevos del Monterrey estos nombres: Luis Cardenas, Erick Aguirre, Luis Sánchez, Antonio Leone, Gerardo Arteaga, Fidel Ambriz, Mitchell Rodríguez, Roberto De La Rosa y Joaquín Moxica. Mientras que el equipo titular es muy poderoso, entre las alternativas para el complemento no cuenta con tantas figuras.

El encuentro entre Puebla y Rayados de Monterrey tendrá lugar HOY viernes 29 de agosto, con sede en el Estadio Cuahtémoc, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por la séptima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El compromiso será transmitido en vivo y en directo por las pantallas de Azteca 7, FOX, Tubi y Caliente TV.