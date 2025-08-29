La directiva del Club de Futbol Monterrey trabaja en silencio para concretar el que puede ser uno de los movimientos más trascendentales del mercado de verano del futbol mexicano: los ‘Rayados’ tienen avanzada la llegada de Borja Mayoral, el reconocido atacante español de 28 años con pasado en varios clubes de elite del Viejo Continente.

Lo que hace unas semanas sonaba utópico, ahora comienza a tomar forma de verdad. Según reveló César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes, la llegada del delantero está más cerca de lo que parece. Getafe bajó sus pretensiones, se mostró flexible a negociar, y las autoridades del conjunto regio conversan los últimos detalles.

De acuerdo a su reporte en el periódico AM, Getafe, que tiempo atrás sólo lo liberaba por venta, aceptó dejarlo ir a préstamo, en una operación mucho más accesible para el Monterrey. Bajo tales condiciones, sólo tendrían que pagar su salario (muy alto por cierto), pero sería un escenario que en El Barrial estarían dispuestos a afrontar por un jugador de esta calidad.

Publicidad

Publicidad

Borja Mayoral, el jugador más cerca de llegar a Rayados [Foto: Getty]

Por otra parte, el periodista agregó que Sergio Ramos y Sergio Canales platicaron con Borja Mayoral, y convencieron al futbolista que ahora sí está dispuesto a llegar a México. Aunque días atrás se había mencionado que tenía dudas sobre cambiar de continente, esas dos pláticas habrían sido determinantes para revertir su parecer y que vea con buenos ojos la posibilidad.

En estas circunstancias, CLM apunta que sólo habría una situación que podría ‘trabar’ la negociación: que aparezca otro equipo europeo más seductor. Al no tratarse de una transferencia definitiva sino de una cesión, más clubes podrían aparecer sobre la mesa. Sin embargo, el reloj corre: el lunes cierra el mercado de fichajes en Europa, y parece poco probable que pueda cerrarse tan pronto otra operación.

Publicidad

Publicidad

ver también Inesperado: Rayados renueva el contrato de uno de los más resistidos de la plantilla

En base a la información del corresponsal argentino, todo indica que, de no haber sorpresas, Borja Mayoral llegaría a la Liga MX para vestir los colores de los Rayados del Monterrey. En las próximas horas, una comitiva de ‘La Pandilla’ buscará acelerar las negociaciones para cerrarlo cuanto antes y que arribe pronto a la ciudad para reforzar la ofensiva del equipo albiazul.

Durante su etapa en el Getafe, Borja Mayoral aportó 38 goles y 5 asistencias en 115 partidos disputados, participando así en forma directa en 43 anotaciones en 7.547 minutos en campo. Anteriormente, también tuvo pasos por Real Madrid, Wolfsburgo, Levante y Roma, carrera que podría coronar en Monterrey, para sumarse a una plantilla repleta de estrellas provenientes del futbol europeo.