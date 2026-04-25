Toluca se despedirá esta noche de la fase regular, al cumplir con el compromiso de la jornada 17 de este Clausura 2026. El bicampeón del futbol mexicano regresa al Estadio Nemesio Diez, donde recibirá a León, uno de los equipos que pone mucho en juego esta fecha. El dueño de casa, por su parte, irá en el sentido contrario y no se lo tomará tan a la ligera.

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Para este nuevo compromiso del torneo doméstico, la gran ausencia obligada para los ‘Diablos Rojos’ será la de Marcel Ruiz, que no verá minutos en el juego de este sábado. El sub-capitán de Toluca quedó fuera de la convocatoria para medirse ante ‘La Fiera’, y observará el encuentro desde las gradas junto a los directivos de la institución.

Si bien es cierto que el cuadro escarlata pondrá un equipo alternativo pensando en el duelo entre-semana por Concacaf, la baja de Marcel Ruiz no tiene que ver con esa rotación. El volante se encuentra sancionado y debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado la jornada anterior, por lo que está inhabilitado para participar.

La roja ante Mazatlán condenó a Marcel Ruiz [Foto: Getty]

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En el pasado encuentro del defensor del título, el mediocampista vio la roja por una dura infracción. Sin embargo, en las últimas horas se supo que esa roja “se convirtió en amarilla” y luego se lo sancionó por insultar al árbitro al final de ese cruce ante Mazatlán. Tras la revisión, la Comisión Arbitral determinó que la infracción no era meritoria de expulsión, pero sí lo eran los exabruptos porsteriores del jugador al juez.

De este modo, a su vez, Toluca podrá cuidarlo para el partido de Concachampions, al que llegará fresco al igual que la mayoría de los titulares. Antonio Mohamed quiere ganar su primer título internacional con los Diablos y es la prioridad absoluta, más allá de que intentarán competir bien en la Liguilla de la Liga MX.

Con la ausencia de Marcel Ruiz por expulsión, la alineación confirmada del cuadro escarlata para recibir a León estará conformada de la siguiente manera: Luis Manuel García; Diego Barbosa, Antonio Briseño, Érick Horta, Mauricio Isais; Fernando Arce; Pavel Pérez, Sebastián Córdova, Alexis Vega; Franco Rossi y Oswaldo Virgen. Casi todos suplentes para enfrentar a La Fiera.