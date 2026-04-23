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Clausura 2026

¿Cómo y quiénes definen los últimos tres clasificados a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

Hasta cinco equipos compiten por los últimos tres boletos a la siguiente instancia del torneo de la Primera División de México.

Hasta cinco equipos compiten por los últimos tres boletos a la Liguilla del Clausura 2026
© Getty ImagesHasta cinco equipos compiten por los últimos tres boletos a la Liguilla del Clausura 2026

La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX está llegando a su fin y este fin de semana se llevará a capo la Jornada 17, la última fecha que definirá a los ocho clasificados y sus posiciones para la disputa de la Liguilla que iniciará la semana próxima.

Matemáticamente hay cinco equipos ya clasificados a la siguiente instancia aunque no todos han definido su posición aún: Chivas, Pumas UNAM, Pachuca, Cruz Azul y Toluca estarán en la próxima fase. Los otros tres boletos están aún en discusión.

Y es que aún América, con 25 unidades, Atlas con 23, y Tigres UANL, Xolos y León con 22, siguen en carrera por estar en los Playoffs, siendo las Águilas quien más fácil lo tiene porque esta perdiendo tiene alguna posibilidad de clasificar pero ahí dependerá mucho la diferencia de gol.

Días y horarios de los equipos que pelean por ingresar a la Liguilla

Sábado 25 de abril

  • Tigres UANL vs. Mazatlán – 17:00 horas en el Estadio Universitario
  • Toluca vs. León – 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez
  • Chivas vs. Xolos – 19:07 horas en el Estadio Akron
  • América vs. Atlas – 21:00 horas en el Estadio Banorte

Todos los horarios corresponden a Ciudad de México

Tabla de posiciones del Clausura 2026

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En síntesis

  • Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca ya aseguraron matemáticamente su lugar en la Liguilla.
  • Los clubes América, Atlas, Tigres, Xolos y León disputarán los últimos tres boletos disponibles.
  • La Jornada 17 se jugará el sábado 25 de abril para definir a los clasificados finales.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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