La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX está llegando a su fin y este fin de semana se llevará a capo la Jornada 17, la última fecha que definirá a los ocho clasificados y sus posiciones para la disputa de la Liguilla que iniciará la semana próxima.
Matemáticamente hay cinco equipos ya clasificados a la siguiente instancia aunque no todos han definido su posición aún: Chivas, Pumas UNAM, Pachuca, Cruz Azul y Toluca estarán en la próxima fase. Los otros tres boletos están aún en discusión.
¡Última Jornada del torneo y llegó la #Agenda! Transmisiones oficiales de la #J17. 📺— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 24, 2026
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Y es que aún América, con 25 unidades, Atlas con 23, y Tigres UANL, Xolos y León con 22, siguen en carrera por estar en los Playoffs, siendo las Águilas quien más fácil lo tiene porque esta perdiendo tiene alguna posibilidad de clasificar pero ahí dependerá mucho la diferencia de gol.
Días y horarios de los equipos que pelean por ingresar a la Liguilla
Sábado 25 de abril
- Tigres UANL vs. Mazatlán – 17:00 horas en el Estadio Universitario
- Toluca vs. León – 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez
- Chivas vs. Xolos – 19:07 horas en el Estadio Akron
- América vs. Atlas – 21:00 horas en el Estadio Banorte
Todos los horarios corresponden a Ciudad de México
Tabla de posiciones del Clausura 2026
¿Se salvan? La noticia que recibieron Puebla, Santos Laguna y Mazatlán tras ser colistas en la tabla de cociente
En síntesis
- Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca ya aseguraron matemáticamente su lugar en la Liguilla.
- Los clubes América, Atlas, Tigres, Xolos y León disputarán los últimos tres boletos disponibles.
- La Jornada 17 se jugará el sábado 25 de abril para definir a los clasificados finales.