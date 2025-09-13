Toluca y Puebla volverán a salir a la cancha tras el parón por la fecha FIFA para enfrentarse en el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025. A partir de las 21:00 horas (CDMX), el Estadio Nemesio Diez será testigo de un juego de equipos con realidades opuestas.

Una de las grandes sorpresas de cara a este partido es la ausencia de Paulinho en la convocatoria escarlata. Luego de que Liga MX diera a conocer las alineaciones de ambos conjuntos, se puede confirmar que el delantero portugués de 32 años no solo está fuera de los once titulares, sino que tampoco aparece entre los suplentes.

Por el momento se desconocen las razones que obligaron a Antonio Mohamed a prescindir del luso, autor de dos goles en este torneo, para el partido ante Puebla. Cabe destacar que hasta el momento se había perdido únicamente el duelo de la segunda jornada ante Santos Laguna, el cual finalizó con victoria choricera en Torreón por 4-2.

Paulinho quedó fuera de la convocatoria para el juego ante Puebla. (Getty Images)

Desde su llegada a Toluca en el verano del 2024, Paulinho ha disputado 52 encuentros con 34 goles y nueve asistencias. Además, se consagró como campeón de goleo del Clausura 2025 junto con José Raúl Zuñiga y Uros Durdevic.

Así las cosas, el reemplazante del europeo será Robert Morales, quien contará con una nueva posibilidad en el Apertura 2025. Sus números en el campeonato indican que ha participado en cinco juegos con tres goles anotados y una asistencia brindada.

¿Cómo llegan Toluca y Puebla al juego por la Jornada 8 del Apertura 2025?

En la previa del juego por la Jornada 8, Toluca acumula 13 unidades y se ubica en la quinta posición de la clasificación con cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Del otro lado, Puebla va último con tan solo cuatro puntos tras un triufo. un empate y cinco derrotas.