Por qué no juega Luis Romo con Chivas

Este sábado se juega la Jornada 17 de la Liga MX donde Chivas tendrá que cerrar el torneo ante Xolos de Tijuana. El equipo local debe conseguir la victoria si es que quiere permanecer como líder en la Liguilla, lo que le daría los partidos en casa en las siguientes rondas, pero no podrá contar con uno de sus elementos clave, Luis Romo.

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¿Por qué no juega Luis Romo?

Aunque en los últimos partidos el mexicano ha tenido ausencias por lesión, la realidad es que es un jugador importante para Gabriel Milito. Sin embargo, después de haber superado sus molestias físicas, el futbolista regresó, pero en su último enfrentamiento tuvo su quinta tarjeta amarilla, por lo cual quedó suspendido para este duelo.

Es importante recalcar que aunque es un juego de vital importancia, para el equipo rojiblanco sí es una buena idea quedarse sin él en el encuentro de hoy, pero tenerlo disponible para el siguiente enfrentamiento de Cuartos de Final, por lo que de cierta manera haber limpiado esas tarjetas antes de que se venga esta fase le ayudó.

Cabe mencionar que Romo consiguió las tarjetas amarillas después de que se enfrentaran a Juárez FC en la Jornada 2 del torneo; posteriormente obtuvo otra ante Mazatlán en la J5; la tercera la tuvo después de medirse ante Pumas en la fecha 13; la cuarta ante Tigres en la jornada 14 y finalmente la que se llevó frente a Necaxa.

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Entre más partidos juegue será más elegible para Javier Aguirre en la Selección Mexicana, por lo que en caso de clasificar es muy probable que tampoco Milito cuente con él por esta razón. Es por ello que el hecho de que se pierda esta última fecha también lo relegaría del final del torneo, en caso de que se vaya al Mundial.

En síntesis