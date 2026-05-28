El futbolista de Juárez es pretendido por los mejores equipos del futbol mexicano para la próxima temporada.

La temporada del futbol mexicano llegó a su fin el domingo pasado tras el título de Cruz Azul. La Máquina Celeste venció por 2-1 a Pumas en Ciudad Universitaria y logró quedarse con el Clausura 2026 después de una campaña que terminó siendo histórica para el conjunto cementero.

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Sin embargo, todavía quedan dos equipos mexicanos compitiendo a nivel internacional. Este sábado, Toluca y Tigres disputarán la gran final de la Concachampions en un duelo que promete muchísimo por el nivel que mostraron ambos equipos a lo largo de toda la competencia.

Mientras tanto, el mercado de pases comienza a tomar forma y los equipos grandes de la Liga MX ya trabajan pensando en los refuerzos para la próxima temporada. Chivas, América, Cruz Azul y Rayados de Monterrey se pelean por el mismo jugador.

Uno de los futbolistas más codiciados actualmente es Denzell García. El mediocampista de FC Juárez despertó el interés de varios gigantes del futbol mexicano gracias a sus grandes actuaciones durante la última temporada.

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FC Juárez no piensa regalar a Denzell García

De acuerdo a la información revelada por Diario Récord, FC Juárez no tiene pensado negociar fácilmente la salida del futbolista. La directiva fronteriza sabe perfectamente el valor que tiene el mediocampista dentro del mercado y pretende obtener una cifra importante.

La cláusula de rescisión de Denzell García supera los 10 millones de dólares y solamente dejarán salir al jugador por una cifra cercana a ese monto. Chivas, Cruz Azul, América y Rayados ya conocen las condiciones y ahora deberán decidir si están dispuestos a realizar una inversión de ese nivel.

En sintesis

El club FC Juárez tasó la salida del mediocampista mexicano Denzell García en una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

tasó la salida del mediocampista mexicano Denzell García en una cifra cercana a los 10 millones de dólares. El conjunto Cruz Azul se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 tras derrotar 2-1 a Pumas UNAM en Ciudad Universitaria.

se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 tras derrotar 2-1 a Pumas UNAM en Ciudad Universitaria. Los equipos de Toluca y Tigres UANL disputarán la gran final de la Concachampions el próximo sábado.