En el primer día de acción del fin de semana en el futbol mexicano, Cruz Azul tiene la chance de irse a dormir en la cima del campeonato: para ello, el conjunto celeste tendrá que derrotar a Puebla esta noche en el Cuauhtémoc, para lograr tres puntos que le permitan escalar a lo más alto del Apertura 2025 y comenzar la jornada 16 de la mejor manera.

No obstante, en esa búsqueda de la victoria en casa de ‘La Franja’, se supo que ‘La Máquina’ ha perdido un jugador para el juego clave de este viernes. Rodolfo Rotondi quedó afuera del partido de hoy, siendo marginado no sólo del once inicial, el cual suele integrar, sino también del banco de suplentes, por lo que no será alternativa para ingresar en el complemento.

Desafortunadamente, las razones de la baja de Rotondi para el compromiso tiene que ver con una indicación del cuerpo médico: no pudo recuperarse al 100% del golpe en la cabeza sufrido en el último juego ante Monterrey. Tras esperar la evolución del jugador hasta último momento, los doctores y el cuerpo técnico coincidieron en cuidar su integridad y no arriesgarlo.

Rodolfo Rotondi es baja en Cruz Azul ante el Puebla [Foto: Getty}

Con la ausencia de Rodolfo Rotondi, la alineación titular confirmada de Cruz Azul para visitar a Puebla esta noche saldrá al campo de la siguiente manera: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete; Jeremy Marquez, Mateusz Bogusz, Carlos Rodríguez; José Paradela, Amaury Morales y Gabriel Fernández.

En la previa del juego, Cruz Azul llega a este encuentro en la 3° colocación de la tabla de posiciones del campeonato, con 32 unidades, pero ubicándose a un sólo punto del líder Toluca, que tiene 33 puntos. De este modo, si ‘La Máquina’ gana hoy será puntero transitorio del certamen, al menos hasta que jueguen los Diablos Rojos (ante Atlas de visitante) y el segundo Tigres (ante Monterrey también a domicilio).

El partido entre Puebla y Cruz Azul se celebrará HOY miércoles 31 de octubre, con sede en el Estadio Cuauhtémoc, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por la continuidad de la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2025. El compromiso de Liga MX se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del país por las pantallas de Caliente TV, Azteca 7, FOX One y Azteca Deportes Network.

