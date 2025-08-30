Es tendencia:
¿Por qué no juegan André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez en Santos Laguna vs. Tigres UANL por la Jornada 7 del Apertura 2025?

El centrodelantero francés y el atacante argentino no serán parte del duelo de los Felinos ante los Guerreros por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez no serán parte del compromiso de Tigres UANL ante Santos Laguna por el Apertura 2025
En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL visita a Santos Laguna con la meta de obtener la victoria para escalar en la tabla de posiciones. El partido será este sábado 30 de agosto desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el TSM Corona de la ciudad de Torreón.

Para este partido, el DT Guido Pizarro no contará con dos piezas que suelen ser muy tenidos en cuenta. El centrodelantero André-Pierre Gignac y el atacante Nicolás Ibáñez no serán titulares e integrarán el banquillo. Sin informaciones oficiales de posibles lesiones, se especula que las variantes son meramente táctica.

¿Quiénes serán los reemplazos de André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez en Mazatlán vs. Tigres UANL?

Con esta noticia, el mediocampista Diego Lainez y el delantero Iván López serán titulares y acompañarán en el frente de ataque a Ángel Correa, la gran estrella del onceno. Ambos jugadores quieren demostrar que pueden estar por encima de dos jugadores importantes de los Felinos.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Mazatlán sin André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez?

Sin André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez el conjunto de auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiverdes: Guzmán; Aquino, Zwarg, Purata, Garza; Gorriarán, Brunetta, Lainez, Correa, Herrera; y López.

