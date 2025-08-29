A tan solo días del cierre del mercado de fichajes, Guido Pizarro le abrió la puerta a la llegada de más incorporaciones para Tigres UANL. El entrenador auriazul habló en la conferencia prensa previa al juego frente a Santos Laguna por la séptima jornada del Apertura 2025 y reveló cuál es la posición que busca reforzar de cara a lo que se le viene a su equipo en la Liga MX.

ver también Rafael Sobis le pide a André-Pierre Gignac que se retire y le propone un nuevo reto en Tigres

En ese sentido, el timonel argentino aseguró que se siente conforme con la plantilla que posee a disposición, aunque deslizó la posibilidad de que los Universitarios puedan sumar un jugador que se desempeñe como volante por izquierda.

“La posición a reforzar, un poco lo que se viene manejando hace rato, por izquierda, en el medio, creo que tenemos un gran plantel. Pero como digo, siempre que tenga la posibilidad que el club crezca y de hacer un plantel más competitivo, bienvenido sea”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

Guido Pizarro le abrió la puerta a la eventual llegada de un volante por izquierda. (Imago7)

Cabe destacar que, según informó el periodista Carlos Ponce de León, de Récord, este lunes se cerró la posibilidad para que clubes mexicanos incorporen futbolistas que ya se han desempeñado en otros equipos de la Liga MX en el Apertura 2025. Sin embargo, sigue vigente la posibilidad de sumar refuerzos desde el extranjero por una semana más, mientras que para aquellos futbolistas sin equipos la ventana se extiende por otros siete días.

En este mercado, Tigres realizó cuatro fichajes entre los cuales sobresalió la incorporación de Ángel Correa desde Atlético de Madrid. También contrató a Iván López (Toluca), Marco Farfán y Antonio Carrera (ambos provenientes desde Dallas).

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan Santos Laguna vs. Tigres UANL por el Apertura 2025 de la Liga MX?

El encuentro entre Santos Laguna y Tigres UANL se llevará a cabo este sábado 30 de agosto en el TSM Corona de Torreón a partir de las 19:00 horas del centro de México. Los Felinos transitan por una racha negativa de tres encuentros sin ganar (dos por la Liga MX y uno en Leagues Cup) desde la victoria por 7-0 ante Puebla.