La continuidad de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá acción en Torreón, donde Santos Laguna recibirá a Tigres UANL este sábado 30 de agosto a partir de las 19:00 horas del centro de México. Se tratará de un encuentro de equipos con distintos objetivos pero con un presente en común, ya que ambos se apartaron de la victoria en los últimos partidos.

Hasta el momento, los Guerreros se ubican en la décima posición con seis unidades producto de dos triunfos y cuatro derrotas. Así, se sitúan en el último lugar clasificatorio al Play-In cuando todavía faltan once fechas por disputar en la fase regular. En la previa de este juego presentan una pequeña racha negativa de dos encuentros consecutivos con derrota (vs. Cruz Azul y FC Juárez) por el campeonato local.

En tanto, los Felinos están en la séptima posición y a cuatro puntos por encima de su rival de esta tarde. Un triunfo no solo les permitirá cortar con la seguidilla de tres juegos sin éxitos (dos derrotas y un empate) en todo ámbito, sino también colarse entre los seis primeros lugares que entregan un boleto directo a los cuartos de final.

Para este encuentro Francisco Rodríguez, entrenador de Santos, volverá a contar con la posibilidad de utilizar al delantero argentino Ramiro Sordo, quien no fue de la partida en la derrota ante FC Juárez (1-2) debido a su expulisón vs. Cruz Azul.

Por su parte, Guido Pizarro tendrá a disposición al zaguero brasileño Joaquim, quien viajó con al delegación a Torreón tras haber superado exitosamente el protocolo de conmoción al que fue sometido tras su choque frente a Nahuel Guzmán en el empate ante Mazatlán (2-2). De todos modos, podría iniciar desde la banca para dejarle su lugar a Juan José Purata.

La probable alineación de Santos Laguna

Carlos Acevedo

José Abella

Haret Ortega

Kevin Balanta

Bruno Amione

Aldo López

Javier Guémez

Francisco Villalba

Ramiro Sordo

Bruno Barticciotto

Cristian Dájome

La probable alineación de Tigres UANL