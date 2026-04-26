En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Necaxa se enfrentan en el Estadio Banorte de Ciudad de México este domingo 26 de abril desde las 19:00 horas (Ciudad de México). Con presentes dispares, los dos equipos van por las tres unidades.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Joel Huiqui no contará con dos jugadores que son habituales titulares. El defensa argentino Gonzalo Piovi y el mediocentro mexicano Jeremy Márquez no serán parte del compromiso y ni siquiera estarán en el banquillo. Mientras el primero está suspendido por acumulación de amarillas, el segundo sufrió una contractura y se lo preservará para la Liguilla.

¿Quiénes serán los reemplazos de Gonzalo Piovi y Jeremy Márquez en Cruz Azul vs. Necaxa?

Con esta noticia, el defensa mexicano Jorge Rodarte y el mediocentro mexicano Amaury García se sumarán a la alineación titular. Mientras el primero formará una línea de tres defensores junto a Willer Ditta y Erik Lira, el segundo estará en el mediocampo con Agustín Palavecino.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Necaxa sin Gonzalo Piovi y Jeremy Márquez?

Sin Gonzalo Piovi y Jeremy Márquez, el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rayos: Mier; Lira, Ditta, Rodarte; Campos, García, Palavecino, Rotondi; Rodríguez, Fernández y Paradela.