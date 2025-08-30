Es tendencia:
¿Por qué no juegan Henry Martin y Allan Saint-Maximin en América vs. Pachuca por la Jornada 7 del Apertura 2025?

El atacante mexicano y el delantero francés no serán parte del duelo de las Águilas ante los Tuzos por el certamen nacional.

Por Agustín Zabaleta

Henry Martin y Allan Saint-Maximin no serán parte del duelo de América ante Pachuca por el Apertura 2025
© Getty ImagesHenry Martin y Allan Saint-Maximin no serán parte del duelo de América ante Pachuca por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MXAmérica recibe a Pachuca con el objetivo de ganar para no perderle pisada al líder Rayados. El partido será este sábado 30 de agosto desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

¿Por qué América vs. Pachuca por el Apertura 2025 se juega a puertas cerradas?

Para este partido, el entrenador André Jardine no contará con dos piezas que suelen ser muy tenidos en cuenta. El centrodelantero Henry Martin y el atacante Allan Saint-Maximin no serán titulares. Mientras el primero se resintió de su dolor en la rodilla izquierda en la semana y no estará convocado, el segundo integrará el banquillo por decisión táctica.

¿Quiénes serán los reemplazos de Henry Martin y Allan Saint-Maximin en América vs. Pachuca?

Con esta noticia, los delanteros Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez se sumarán al ataque del equipo para conformar la ofensiva de la institución azulcrema. Junto a Alejandro Zendejas, los tres serán parte del frente que intentará llegar al gol contra los Tuzos.

¡Atención a los aficionados! Un partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX será a puertas cerradas

¿Cuál será la alineación de América vs. Pachuca sin Henry Martin y Allan Saint-Maximin?

Sin Henry Martin y Allan Saint-Maximin el conjunto capitalino formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Malagón; Espinoza; Lichnovsky, Cáceres, Borja; Reyes; Sánchez, Fidalgo; Zendejas, Aguirre y Rodríguez.

