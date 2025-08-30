En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, América recibe a Pachuca con el objetivo de ganar para no perderle pisada al líder Rayados. El partido será este sábado 30 de agosto desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

Para este partido, el entrenador André Jardine no contará con dos piezas que suelen ser muy tenidos en cuenta. El centrodelantero Henry Martin y el atacante Allan Saint-Maximin no serán titulares. Mientras el primero se resintió de su dolor en la rodilla izquierda en la semana y no estará convocado, el segundo integrará el banquillo por decisión táctica.

¿Quiénes serán los reemplazos de Henry Martin y Allan Saint-Maximin en América vs. Pachuca?

Con esta noticia, los delanteros Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez se sumarán al ataque del equipo para conformar la ofensiva de la institución azulcrema. Junto a Alejandro Zendejas, los tres serán parte del frente que intentará llegar al gol contra los Tuzos.

¿Cuál será la alineación de América vs. Pachuca sin Henry Martin y Allan Saint-Maximin?

Sin Henry Martin y Allan Saint-Maximin el conjunto capitalino formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Malagón; Espinoza; Lichnovsky, Cáceres, Borja; Reyes; Sánchez, Fidalgo; Zendejas, Aguirre y Rodríguez.