América perdió su invicto y el segundo lugar de la tabla de posiciones en el Torneo Apertura 2025 este pasado fin de semana luego de una inesperada derrota en el Clásico Nacional ante Chivas de Guadalajara, equipo que estaba pasando por un mal presente.

En el Estadio Ciudad de Deportes, los dirigidos por André Jardine cayeron por 2-1 ante su eterno rival y ahora deberán recuperarse lo antes posible de este duro golpe que sufrieron ya que se vienen partidos muy importantes pensando en la clasificación.

Las Águilas no mostraron su mejor versión en el campo de juego y si bien no fueron dominados por el rival, la visita fue efectiva con las situaciones que tuvo y le sirvió para conseguir tres puntos vitales debido a que estaban pasando por una fuerte crisis.

Mientras tanto, las malas noticias siguen llegando en América ya que uno de sus grandes referentes, Henry Martín, volvió a sufrir una lesión que lo alejará nuevamente del campo de juego y el entrenador tendrá que arreglárselas sin su atacante.

¿Qué le pasó a Henry Martín?

El club confirmó que el delantero mexicano tuvo un problema en una de sus rodillas: ”El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

Hace pocos días, Henry había dejado atrás molestias musculares que no le permitieron estar al 100% y ahora se perderá más partidos. Su estado físico no lo está ayudando y el club no está pudiendo disfrutar de su jerarquía como hace años atrás.