Jugadores de Xolos mandan advertencia a Tigres en caso de patadas a Gilberto Mora en los 4tos de final

Los jugadores de Xolos le dejaron una advertencia a Tigres en caso de irse contra Gil Mora.

Por Marilyn Rebollo

Advertencia de jugadores de Xolos a Tigres sobre Gil Mora

Este miércoles el conjunto de Tigres se enfrentará a Xolos como visitantes en el Estadio Caliente. La escuadra de casa se muestra muy segura porque ha conseguido varios resultados como locales ante equipos de alta jerarquía, aunque no así de la escuadra de la UANL. Además, tienen un horario muy a modo y sobre todo porque cuentan con un jugador que se ha vuelto la estrella.

Gilberto Mora, quien jugó de la mano de Diego Sánchez en el Mundial Sub 20 con la Selección Mexicana es una de las joyas no sólo de la escuadra de Tijuana, sino del Tricolor, puesto que estaría considerado para el Mundial 2026. Pero también, es su tesoro más preciado porque antes de que cumpla los 18 (un año) quieren venderlo a buen precio en Europa.

El nivel que ha mostrado el jugador lo pone entre los futbolistas más peligrosos en el ataque, por lo que en los últimos partidos ha sido golpeado por los rivales, especialmente con patadas. Le pasó incluso ante Uruguay y al verlo más pequeño, es poco probable que le marquen las faltas, por lo que los equipos han optado por ello.

Xolos manda advertencia sobre Gil Mora a Tigres

Ante eso y viendo que se medirán ante Tigres, los jugadores de Xolos mandaron cierta advertencia de que no lo dejarán solo y en cualquier momento que vean que le den un golpe, todos saltarán porque es una de las indicaciones que tienen para proteger a su mejor elemento más allá de que ya ha salido de lesiones, el plan es que sí se marquen las faltas contra él.

Fue precisamente Joe Corona quien sostuvo una entrevista con el periodista Said Rodríguez, donde dio a conocer que todos los jugadores de Tijuana estarán cuidando a Mora: “Si la orden, obviamente es ‘tocas al chavo y ahí vamos’, es nuestra joyita, así que hay que cuidarla”, mencionó el jugador de los Xolos sobre la posibilidad de que golpeen al juvenil.

La advertencia para Tigres aquí sería que tengan cuidado con acercarse o cometerle una falta a Gil, porque el equipo estará sobre el silbante esperando que se marquen. Esto podría generar peligro en caso de que una caída que no sea tan clara podría derivarse en pena máxima o expulsión si la escuadra de casa exige de más al árbitro.

Las alineaciones de Xolos de Tijuana vs Tigres UANL por los cuartos de final de ida del Apertura 2025

En síntesis

  • Gilberto Mora (Xolos), considerado una joya del club y del Tricolor rumbo al Mundial 2026, ha sido un objetivo de faltas por su nivel.
  • El jugador de Xolos, Joe Corona, advirtió que el equipo protegerá a Gilberto Mora de cualquier golpe o falta ante Tigres.
  • El plan de Xolos es que sus jugadores exijan al árbitro cuando se marquen faltas contra Gilberto Mora para protegerlo.
