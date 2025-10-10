La Fecha FIFA ha suspendido momentáneamente el curso de la Liga MX. Sin embargo, Cruz Azul y Pumas UNAM decidieron no frenar y organizaron un amistoso que se lleva a cabo este viernes 10 de octubre en California, Estados Unidos, y el cual comienza a partir de las 20:00hs (CDMX).

El recinto del amistoso es el Heart Health Park, un estadio que cuenta con capacidad para un poco más de 11 mil espectadores. La particularidad de este amistoso es que ambos equipos de la Liga MX cuentan con bajas debido a la Fecha FIFA y a los llamados de las respectivas selecciones.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Pumas UNAM?

El amistoso entre Cruz Azul y Pumas de este viernes 10 de octubre por ahora no tendrá televisación en México, o al menos la información oficial no ha salido a la luz hasta el momento. Por lo tanto, los aficionados deberán enterarse de lo que sucede a través de las redes sociales de ambos clubes.

La actualidad de ambos equipos

Cruz Azul tiene cinco futbolistas que fueron convocados a la Fecha FIFA. Tres de ellos forman parte del plantel de la Selección Mexicana: Charly Rodríguez, Jorge Sánchez y Erik Lira, mientras que otros dos representarán a Colombia: Kevin Mier y Willer Ditta, quien inicialmente no había sido llamado pero fue listado a último momento por la baja de Yerry Mina.

Por su parte, Pumas UNAM tiene seis ausencias para este amistoso debido a la Fecha FIFA. Keylor Navas en Costa Rica, Adalberto Carrasquilla en Panamá, Aaron Ramsey en Gales, Álvaro Angulo en Colombia, Pedro Vite en Ecuador y el último es Ángel Azuaje en Venezuela.