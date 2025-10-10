En el marco de un amistoso internacional en medio de la Fecha FIFA, Cruz Azul y Pumas UNAM se miden este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Heart Health Park de la ciudad de Sacramento, estado de California. Para no perder ritmo competitivo, los dos equipos capitalinos se cruzarán en el país vecino.
El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de un empate por 1-1 por la Jornada 12 del Apertura 2025 en su visita a Tigres UANL que no le permitió treparse al liderato de la tabla de posiciones. Quedó con 25 unidades en la 4° posición, a tres puntos del líder Toluca.
Del lado del equipo dirigido por Efraín Juárez, arriban tras una dura derrota de local por 2-1 ante Chivas, en un compromiso donde el cuadro auriazul inició ganando. Con 13 unidades, el equipo universitario ocupa la 10° posición, en el último lugar del Play-In.
La posible alineación de Cruz Azul vs. Pumas UNAM
- Andrés Gudiño
- Raymundo Rubio
- Jorge Rodarte
- Emma Sánchez
- Gonzalo Piovi
- Omar Campos
- Lorenzo Faravelli
- Jeremy Márquez
- Mateusz Bogusz
- Víctor Taboada
- Ángel Sepúlveda
- DT: Nicolás Larcamón
La posible alineación de Pumas UNAM vs. Cruz Azul
- Miguel Paul
- Pablo Bennevendo
- Nathan
- Ángel Azuaje
- Álvaro Angulo
- José Caicedo
- Santiago Trigos
- Alan Medina
- Rodrigo López
- Jorge Ruvalcaba
- José Juan Macías
- DT: Efraín Juárez