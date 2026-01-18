Es tendencia:
¿Por qué no juegan Salomón Rondón y Enner Valencia en Pachuca vs. América por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El delantero ecuatoriano y el atacante venezolano no serán parte del duelo de los Tuzos ante las Águilas por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

© Getty ImagesSalomón Rondón y Enner Valencia no serán parte del duelo de Pachuca ante América por el Clausura 2026

En el marco de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MXPachuca y América se enfrentan este domingo 18 de enero desde las 19:06 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Ambos conjuntos van por los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Esteban Solari no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El delantero ecuatoriano Enner Valencia y el artillero Salomón Rondón no serán parte del duelo e irán al banquillo. En cuanto al primero, presenta una lesión que lo marginó del banquillo directamente. Del segundo, sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes serán los reemplazos de Salomón Rondón y Enner Valencia en Pachuca vs. América?   

Con esta noticia, los delanteros Kenedy y Jhonder Cádiz se sumarán a la línea ofensiva del equipo y conformarán un tridente de ataque junto al marroquí Oussama Idrissi. El brasileño y venezolano tendrán la chance de sumar minutos y consideración con el entrenador.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. América sin Salomón Rondón y Enner Valencia?

Sin Salomón Rondón y Enner Valencia, el conjunto de Hidalgo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Azulcremas: Moreno; Mozo, Bauermann, Barreto, García; Montiel; Rivera, Bautista; Kenedy, Cádiz e Idrissi.

