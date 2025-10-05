¿Por qué no juegan Sergio Canales y Anthony Martial en Rayados de Monterrey vs. Xolos por la Jornada 12 del Apertura 2025?

Rayados de Monterrey quiere continuar con el buen presente que atraviesa, por lo que no está en sus planes que se le complique el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX que debe afrontar ante Xolos de Tijuana en condición de visitante. En ese sentido, dos figuras claves que estarán ausentes son lamentadas por todos los aficionados.

La razón por la que no juegan Canales y Martial ante Xolos

Tanto Sergio Canales como Anthony Martial no estarán en el XI inicialista de los comandados por Domenec Torrent. Aunque se tratan de situaciones distintas, lo cierto es que dos de las figuras más importantes de Rayados no serán parte de un duelo clave que les podría permitir volver a subir a la cima del campeonato.

En el caso del español, la operación que tuvo hace cuestión de días fue la causante de que su baja en Tijuana. Aunque lo esperaron hasta último momento, lo cierto es que su recuperación no fue tan rápida como se deseaba por lo que no estarán ni entre las opciones de los relevos.

Por el lado del francés, su ausencia está ligada a una decisión táctica. Todavía adaptándose a un nuevo futbol y ritmo, Martial no encajó de lleno en el primer equipo de Rayados. A diferencia de Canales, él sí será una opción si es que Torrent decide que debe sumar minutos en el encuentro.

Sus lugares serán ocupados por Lucas Ocampos y Óliver Torres, lo que deja a las claras el enorme poderío que tiene Rayados en su plantilla para sustituir a dos figuras de primer nivel con otro par de ellas. De esta manera, Monterrey buscará un triunfo en un terreno que nunca es fácil, por más de que se cuente con las estrellas más importantes de este deporte.