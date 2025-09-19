Es tendencia:
¿Preparan una oferta? Un club de la Bundesliga de Alemania iría a la carga por un jugador de la Liga MX

Un club de la Primera División de Alemania habría posado sus ojos en un futbolista que se desempeña en la elite de México.

Por Agustín Zabaleta

El mercado de pases del futbol mexicano llegó a su fin y los equipos cerraron filas para encarar lo que queda del 2025 de la mejor manera posible. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz el interés de un equipo por un futbolista de la Primera División de México.

En los últimos días, se reportó que habría interés desde la Bundesliga Alemania por un jugador de Cruz Azul, el delantero polaco Mateusz Bogusz. No se dio a conocer la institución y habrá que ver si vuelve a la carga a inicios de 2026.

Así lo manifestó el periodista Ekrem Konur en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Un club de la Bundesliga está preparando una oferta de 13MDE para la estrella de Cruz Azul de 23 años Mateusz Bogusz“. El número no es para nada despreciable pero no se reveló qué club lo quiere.

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del mediocampista es de 7.5 millones de euros, por lo que si la oferta es real y en esa cantidad, podría ser un gran negocio. La Máquina Cementera habría pagado unos 9 millones de euros por el europeo.

¿Cómo está siendo el ciclo de Mateusz Bogusz en Cruz Azul?

Desde que llegó a inicios de 2025 al equipo capitalino, el atacante disputó 31 encuentros con el club, en los que fue titular en 22 de ellos. Marcó apenas 2 goles y realizó 7 asistencias. En la última ventana de transferencias, ambas partes buscaban una salida ya que el futbolista no estaba a gusto con los minutos que sumaba.

agustín zabaleta
