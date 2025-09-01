Rayados de Monterrey y Pumas UNAM buscaban redimirse tras una temporada pasada para el olvido, en la que quedaron eliminados de todas las competencias que disputaron. Por ello, las expectativas para el Apertura 2025 eran altas y ambos equipos necesitaban demostrar que podían estar a la altura de los desafíos.

Los regios han encontrado su mejor versión en la segunda mitad del año, liderando la tabla de posiciones y encadenando seis victorias consecutivas, lo que los coloca como uno de los equipos más sólidos del torneo y candidatos a quedarse con el título.

Por su parte, Pumas UNAM aún tiene mucho trabajo por delante. Con apenas 9 puntos de 21 posibles, los universitarios se ubican en zona de Play In y necesitan mejorar su rendimiento si quieren aspirar a competir por el título. El equipo dirigido por Efraín Juárez todavía deja dudas y la afición espera mejorías.

Ambos clubes cuentan con plantillas repletas de talento, incluyendo figuras que brillaron en el futbol europeo, pero todavía no están completamente conformes. Una de las principales necesidades es reforzar la delantera con un atacante que les de soluciones.

En las últimas horas, surgió información que ha encendido el interés de los aficionados: Rayados y Pumas estarían disputándose al mismo futbolista europeo que milita actualmente en la Serie A y que no está teniendo la continuidad que busca.

¿Quién es el atacante?

Se trata de Andre Bellotti, delantero italiano que actualmente juega en el Como, pero que no entra en los planes de Cesc Fàbregas para el equipo italiano. Según el periodista Valentín Feullete, el valor de mercado de Bellotti rondaría los 3 millones de euros, cifra accesible para ambos clubes mexicanos.

