Pumas UNAM necesitaba volver al triunfo en el Torneo Apertura 2025 luego de algunos resultados que no habían sido positivos para el equipo que dirige Efraín Juárez que no estaba convenciendo desde lo futbolístico a pesar de reforzarse de la mejor manera.

Este domingo, los universitarios vencieron por 1-0 a Atlas en el CU con un agónico gol de Aaron Ramsey, mediocampista galés que llegó como refuerzo en este mercado de pases y que recién está sumando sus primeros minutos en México.

El ex Arsenal ya había jugado ante Puebla el fin de semana anterior y ahora volvió a hacerlo en el día de ayer, con un gol muy necesario para él que se sacó un peso muy importante de encima y que lo festejó con todo bajo una lluvia torrencial que caí en el estadio.

Con el triunfo, Pumas por el momento se encuentra en Play In y consiguió su segundo triunfo en lo que va de la competición. Todavía resta mucho por jugarse y si quieren clasificarse a la próxima instancia deberán mejorar en muchos aspectos.

Tras el gol del europeo y la importante victoria, el entrenador habló en conferencia de prensa y reveló algunos detalles sobre la reacción que tuvo el futbolista en el vestidor, pero también la del resto de sus compañeros, cuerpo técnico y cuerpo médico.

La confesión de Juárez

El DT de Pumas contó que Ramsey no pudo contener la emoción y que incluso lo compartió junto al cuerpo médico, quienes lo acompañaron de cerca durante todo el proceso. Para el galés, significó un desahogo enorme después de semanas de trabajo y adaptación al futbol mexicano.

