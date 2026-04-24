En los últimos corrió fuerte el rumo de que el City Football Group, uno de los fondos empresariales de futbol más grandes del mundo, estaban cerca de México. El grupo, cuya referencia mundial es el Manchester City, tiene equipos en diferentes partes del mundo y esta visita enciende la ilusión de los aficionados.

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Y es que miembros de la estructura del club inglés y del fondo estarán presentes en los compromisos Puebla vs. Querétaro y América vs. Atlas según indicó el periodista René Tovar. Todo indica que no es una simple visita y hay algo más detrás que puede terminar en una asociación con algunos equipos.

Además de estos partidos, también se los ha visto cerca de las instalaciones de Pumas UNAM según informó el mismo comunicador. Así lo informó en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Luego acá en México minimizamos la Liga MX y resulta que me acaban de confiar que la gente que viene del Manchester City no sólo visitará entrenamientos de Pumas sino que se queda a observar los partidos de Puebla-Gallos y América-Atlas“.

Luego acá en México minimizamos la Liga MX y resulta que me acaban de confiar que la gente que viene del Manchester City no sólo visitará entrenamientos de Pumas sino que se queda a observar los partidos de Puebla-Gallos y América-Atlas. En @record_mexico les revelo lo de un… pic.twitter.com/rxtX3fk2IJ — René Tovar (@Rene_Tovar) April 24, 2026

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Y continuó: “En Record les revelo lo de un presunto interés por fichar a Pedro Vite. Ya saben que acá… Acá no engañamos a nadie… Chequen lo del Atlas, en mí time Line. La credibilidad NO se compra en botica, señores… Se trabaja con años y seriedad, aunque me odien…“.

De momento no hay confirmación oficial sobre qué buscan o por qué eligieron estos equipos y partidos en particular. Pero no caben dudas que esta inversión en tiempo y recursos sugiere algún objetivo: scouting, evaluación de jugadores, o quizás averiguaciones para una futura alianza o entrada al futbol mexicano.

¿Cuándo se juegan los partidos que el City Football Group seguirá de cerca?

En primer lugar, el compromiso entre Puebla y Querétaro será este viernes 24 de abril desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. En tanto, América y Atlas se medirán este sábado 25 de abril desde las 21:00 horas. (CdM).

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En síntesis