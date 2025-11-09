El Estadio TSM Corona será el anfitrión del último partido de la fase regular del Apertura 2025: en Torreón, se medirán frente a frente Santos Laguna y Pachuca, en un prometedor cruce, en el marco de la 17° jornada del torneo. En este contexto, repasa los escenarios que podrían tener lugar en el encuentro de este domingo 9 de noviembre.

Mientras que los ‘Guerreros’ ya se encuentran eliminados del campeonato luego de los resultados de la fecha, para los ‘Tuzos’ se trata de un partido importante, ya que de acuerdo al marcador final del encuentro se definirá su suerte en la fase final de la competencia. Pachuca tiene el boleto asegurado a Play-in, pero este juego definirá su rival.

Con la victoria agónica de Pumas ayer, Santos Laguna se quedó fuera de la pelea por un lugar en la reclasificación. Sin embargo, Pachuca ya está calificado y llega en el 9° puesto de la tabla general, con posibilidades de crecer en la misma y poder tener un camino más accesible rumbo a la Liguilla de la Liga MX. A continuación, lo que sucedería según el resultado final.

Jaime Lozano buscará un triunfo clave ante Santos [foto: Getty]

¿Qué pasa si Pachuca le gana a Santos Laguna por el Apertura 2025?

En caso de un triunfo del equipo de Jaime Lozano ante los ‘Guerreros’, Pachuca terminará en la 7° posición de la fase regular y recibirá a Xolos en el “partido 1” del Play-in. De lograr esa victoria y terminar séptimos, serán locales ante Tijuana y jugarán contra ellos un mano a mano donde el ganador clasificará directamente a la Liguilla.

¿Qué pasa si Pachuca empata con Santos Laguna por el Apertura 2025?

De terminar el encuentro en igualdad en Torreón, Pachuca finalizará en el 8° puesto de la tabla general y su panorama será algo similar: enfrentará a Xolos pero como visitante en el Estadio Caliente. Eso sí, empatando seguiría asegurando su pasaje al famoso “partido 1” donde evitaría una instancia del Play-in y de ganar ese partido iría directo a cuartos de final.

¿Qué pasa si Pachuca pierde con Santos Laguna por el Apertura 2025?

Si los ‘Tuzos’ caen derrotados ante conjunto verdiblanco, Pachuca acabará en el 9° lugar del torneo, cambiando su escenario para el futuro. En estas circunstancias, recibiría a Pumas en el “Partido 2” del Play-in, donde el ganador clasificará al “Partido 3” contra el perdedor del “Partido 1”. Queda a las claras que una derrota del equipo de Jimmy Lozano hoy dificultaría mucho su acceso a la Liguilla.

La tabla de posiciones EN VIVO del Apertura 2025 de la Liga MX: