Por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados visita a América este sábado 29 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. Ambos equipos buscan avanzar a las Semifinales.

El equipo conducido por Domenec Torrent logró sacar un enorme visitante en casa tras vencer a las Águilas por 2-0 y ahora deberá ir por un buen resultado lejos del Estadio BBVA para poder estar en la siguiente fase de la competencia nacional. Según el resultado tendrá un final diferente.

¿Qué pasa si Rayados gana contra América por la Liguilla del Apertura 2025?

Si Rayados le gana a América en el Estadio Ciudad de los Deportes automáticamente estará en las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. No importa por la cantidad de goles o la diferencia, si marcan los dos o no. Los Albiazules quedarán arriba en el resultado global y avanzarán.

¿Qué pasa si Rayados empata contra América por la Liguilla del Apertura 2025?

Si Rayados empata ante América por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla avanzarán de igual manera a la próxima instancia del certamen nacional. Lo mismo si gana, si el partido sale igualados, ya sea con o sin anotaciones, los regiomontanos clasificarán gracias a la victoria en la Ida.

¿Qué pasa si Rayados pierde contra América por la Liguilla del Apertura 2025?

Si Rayados pierde de visitante ante América dependerá de la cantidad de goles. Si pierde 1-0 o por diferencia de un gol, estará clasificado porque seguirá arriba en el global. Si pierde 2-0 o por diferencia de dos goles, avanzarán los Azulcremas, ya que, en igualdad del global, avanza el equipo que quedó mejor posicionado en la Fase Regular. Si pierde por diferencia de 3 goles automáticamente estará afuera.

En síntesis