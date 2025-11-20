El Estadio Caliente será el anfitrión de un duelo determinante en Tijuana, cuando Xolos se mida ante FC Juárez este jueves por la noche, en el marco del segundo enfrentamiento del Play-in de este Torneo Apertura 2025. En este contexto, entérate a continuación cuáles son los posibles desenlaces del encuentro entre la ‘Jauría’ y los ‘Bravos’.

¿Qué pasa si Xolos pierde contra FC Juárez en el Play-in del Apertura 2025?

Si los dirigidos por Sebastián Abreu sufren una derrota ante los de Martín Varini, Xolos se clasificará a la “segunda chance” del Play-in. Esto significa que, si bien dejará pasar la primera oportunidad de avanzar a cuartos de final, aún no quedará eliminado. En ese segundo partido, si pierden este primero, tendrían que enfrentar al ganador de Pachuca-Pumas por el último boleto a Liguilla.

¿Qué pasa si Xolos empata ante FC Juárez en el Play-in del Apertura 2025?

En caso de que el compromiso finalice igualado al cabo de los noventa minutos, se disputará una tanda de penales entre ambos equipos. No habrá prórroga de media hora, ni tampoco existe “ventaja deportiva” para el mejor posicionado en la tabla general. La única ventaja que tendrá Xolos será la localía y el apoyo y aliento de su afición en Tijuana.

¿Qué pasa si Xolos le gana a FC Juárez en el Play-in del Apertura 2025?

De conseguir una victoria ante los ‘Bravos’ en el juego de hoy, Xolos se clasificará automáticamente a los cuartos de final de la Liguilla. Sea cual sea el ganador del partido de esta noche, se quedará con el pasaje a la fase final del Apertura 2025, mientras que el perdedor recalará en ese segundo duelo contra el ganador del primer partido, tal como indica la reglamentación vigente de la Liga MX.

Gil Mora volvió de la Selección y jugará ante Juárez [Foto: Getty]

¿Cuál será el rival del ganador de Xolos y FC Juárez en la Liguilla?

El vencedor del enfrentamiento de este jueves se verá las caras ante Tigres UANL en los cuartos de final del Apertura. Si bien tendrá la gran noticia de meterse entre los ocho mejores de la campaña, también sabrá que tendrá que visitar un recinto de alta dificultad como lo es el mítico ‘Volcán’, y a un rival que cuenta con sobradas variantes de calidad y jerarquía. Un premio desafiante.

¿Cuándo juegan Xolos vs. FC Juárez por el Play-in del Apertura 2025?

El partido Xolos de Tijuana vs. FC Juárez se llevará a cabo HOY jueves 20 de noviembre, con sede en el Estadio Caliente (Tijuana, Baja California), a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente al primer juego del Play-in del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Dónde ver EN VIVO Xolos vs. FC Juárez por el Play-in del Apertura 2025?

El partido Xolos de Tijuana vs. FC Juárez contará con la transmisión en vivo y en directo para todo el territorio mexicano, en forma exclusiva, de las señales de FOX, FOX One y Caliente TV. Sólo esas tres pantallas poseen los derechos de televisación con imagen del compromiso del día de la fecha en suelo nacional.