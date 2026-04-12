Este sábado por la noche el Club América volvió a jugar como local en el Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, tras varios años. Fue nada más ni nada menos que el Clásico Joven ante Cruz Azul por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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El partido terminó 1-1 y fue bastante parejo, más peleado que otra cosa y con pocas situaciones claras de gol. Ambos equipos no atraviesan su mejor momento y necesitan reaccionar lo antes posible.

Post partido, el periodista César Caballero reveló que desde La Máquina Celeste hubo varias quejas por lo que ocurrió en el Azteca y los servicios que le brindaron al equipo. “Me cuentan que hay mucha molestia en los jugadores de CAZ porque no hubo agua caliente en sus vestidores para ducharse post partido, además de otros servicios que no fueron provistos por el estadio”, expresó en sus redes sociales.

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“El Azteca quedó lindo pero aún tiene algunos detalles que mejorar rumbo al Mundial”, agregó, dejando en claro que más allá de las remodelaciones, todavía hay cuestiones por ajustar en un escenario tan importante.

¿Cuándo vuelven a jugar América y Cruz Azul?

Ambos equipos vuelven a jugar el próximo martes por los cuartos de final de la Concachampions, en los partidos de vuelta. Cruz Azul recibe a LAFC tras perder 3-0 la ida en Estados Unidos, mientras que Las Águilas serán locales ante Nashville en el Azteca luego del 0-0 en el primer partido.

Cruz Azul se tranquiliza sobre Nico Ibáñez

Si bien se dijo que podría haber sufrido la rotura del tendón de Aquiles, Nicolás Larcamón trajo tranquilidad sobre el delantero: “De Nico aparentemente sería una lesión muscular en el gemelo. A la espera de los estudios, nada ligamentario ni tendinoso. Trascendió que era una lesión más grave que la que aparentemente se dio”.

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