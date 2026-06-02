¿Cuánto dinero recibirán América, Chivas, Pumas y Cruz Azul por ceder jugadores al Mundial 2026?

América, Chivas, Pumas y Cruz Azul recibirán dinero de FIFA por prestar futbolistas al Mundial 2026. Los clubes mexicanos tendrán ingresos importantes gracias a sus jugadores convocados por distintas selecciones.

El Mundial 2026 no solo representa una gran vitrina para los futbolistas, sino también un importante ingreso económico para los clubes que aportarán jugadores al certamen internacional. En la Liga MX, equipos como América, Chivas, Pumas y Cruz Azul recibirán una fuerte suma de dinero por prestar a sus futbolistas durante la Copa del Mundo.

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De acuerdo con el programa de compensación de FIFA, cada club recibirá 11 mil dólares por cada día que sus jugadores permanezcan participando en el Mundial 2026. Solo contando la fase de grupos, que se disputará entre el 11 y el 28 de junio, cada futbolista generará alrededor de 187 mil dólares para su institución.

Además, no solamente hay jugadores convocados con la Selección Mexicana. Varios futbolistas de estos clubes también representarán a otras selecciones durante el torneo, algo que incrementa todavía más las ganancias para los equipos del fútbol mexicano.

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América recibirá una fortuna por ceder jugadores al Mundial 2026

América es uno de los clubes que más dinero embolsará gracias a sus futbolistas mundialistas. Las Águilas aportarán a Alejandro Zendejas con Estados Unidos, Israel Reyes con México y a Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez con Uruguay. El conjunto azulcrema recibirá aproximadamente 748 mil dólares durante la fase de grupos, una cifra que supera los 12 millones de pesos mexicanos.

Chivas tendrá una fuerte ganancia gracias a la Selección Mexicana

Chivas de Guadalajara aportará a Armando González, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Romo, todos al seleccionado mexicano. El Rebaño Sagrado cobrará cerca de 935 mil dólares durante la fase inicial del torneo, lo que equivale a más de 16 millones de pesos mexicanos.

Pumas también sumará millones por sus futbolistas mundialistas

Pumas tendrá a tres representantes en el Mundial 2026. Guillermo Martínez jugará con México, Pedro Vite estará con Ecuador y Adalberto Carrasquilla defenderá los colores de Panamá. Recibirán 561.000 dólares, cifra cercana a los 10 millones de pesos mexicanos.

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Cruz Azul también será beneficiado económicamente

Cruz Azul tampoco se quedará afuera de las ganancias que entregará FIFA por el Mundial 2026. La Máquina tendrá presencia gracias a Erik Lira con México y Willer Ditta con Colombia. El conjunto celeste obtendrá aproximadamente 374 mil dólares, es decir, 6 millones de pesos mexicanos.

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