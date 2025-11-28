Luego de la disputa de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) designó a las ternas arbitrales que participarán en los compromisos de Vuelta. Los colegiados deberán tener una buena labora pensando en la continuidad de su trabajo de cara al actual torneo.
Cabe recordar que, luego de una polémica en el duelo de Ida entre Rayados y América, la Comisión de Árbitros determinó que César Ramos Palazuelos sea el encargado de dictar justicia en el cotejo que se jugará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Resultados de los partidos de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de Liga MX
- Juárez 1-2 Toluca
- Rayados 2-0 América
- Xolos 3-0 Tigres UANL
- Chivas 0-0 Cruz Azul
Designaciones arbitrales de los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025 de Liga MX
América vs. Monterrey
- Árbitro central: César Arturo Ramos
- Asistente uno: Alberto Morín Méndez
- Asistente dos: Marco Antonio Bisguerra
- Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso
- VAR: Guillermo Pacheco Larios
- AVAR: Edgar Magdaleno Castrejon
Toluca vs. Juárez
- Árbitro central: Katia Itzel García
- Asistente uno: Karen Janett Díaz
- Asistente dos: Sandra Elizabeth Ramírez
- Cuarto árbitro: Jorge Abraham Camacho
- VAR: Oscar Macías Romo
- AVAR: Michel Ricardo Espinoza
Tigres UANL vs. Xolos
- Árbitro central: Marco Antonio Ortiz
- Asistente uno: Christian Kiabek Espinosa
- Asistente dos: Michel Alejandro Morales
- Cuarto árbitro: Iván Antonio López
- VAR: Salvador Pérez
- AVAR: Jorge Antonio Sánchez
Cruz Azul vs. Chivas
- Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón
- Asistente uno: José Ibrahim Martínez
- Asistente dos: Enrique Martínez Sandoval
- Cuarto árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
- VAR: Erick Yair Miranda
- AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez