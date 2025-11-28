Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Se revelaron las ternas arbitrales para la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX

Se conocieron las designaciones arbitrales para la Vuelta de una nueva instancia del torneo de Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Se conocieron las designaciones arbitrales para la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025
© Getty ImagesSe conocieron las designaciones arbitrales para la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Luego de la disputa de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) designó a las ternas arbitrales que participarán en los compromisos de Vuelta. Los colegiados deberán tener una buena labora pensando en la continuidad de su trabajo de cara al actual torneo.

Publicidad

Cabe recordar que, luego de una polémica en el duelo de Ida entre Rayados y América, la Comisión de Árbitros determinó que César Ramos Palazuelos sea el encargado de dictar justicia en el cotejo que se jugará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. 

Tweet placeholder

Resultados de los partidos de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de Liga MX

  • Juárez 1-2 Toluca
  • Rayados 2-0 América
  • Xolos 3-0 Tigres UANL
  • Chivas 0-0 Cruz Azul
Publicidad

Designaciones arbitrales de los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025 de Liga MX 

América vs. Monterrey 

  • Árbitro central: César Arturo Ramos 
  • Asistente uno: Alberto Morín Méndez
  • Asistente dos: Marco Antonio Bisguerra 
  • Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso 
  • VAR: Guillermo Pacheco Larios
  • AVAR: Edgar Magdaleno Castrejon
¿Hay ventaja deportiva? Así se definen los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

ver también

¿Hay ventaja deportiva? Así se definen los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

Toluca vs. Juárez

  • Árbitro central: Katia Itzel García 
  • Asistente uno: Karen Janett Díaz 
  • Asistente dos: Sandra Elizabeth Ramírez 
  • Cuarto árbitro: Jorge Abraham Camacho 
  • VAR: Oscar Macías Romo
  • AVAR: Michel Ricardo Espinoza

Tigres UANL vs. Xolos

  • Árbitro central: Marco Antonio Ortiz 
  • Asistente uno: Christian Kiabek Espinosa 
  • Asistente dos: Michel Alejandro Morales 
  • Cuarto árbitro: Iván Antonio López 
  • VAR: Salvador Pérez 
  • AVAR: Jorge Antonio Sánchez 
Publicidad

Cruz Azul vs. Chivas

  • Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón
  • Asistente uno: José Ibrahim Martínez 
  • Asistente dos: Enrique Martínez Sandoval
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
  • VAR: Erick Yair Miranda 
  • AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Apertura 2025: así quedaron los cuartos de final de la Liguilla tras los juegos de ida
Liga MX

Apertura 2025: así quedaron los cuartos de final de la Liguilla tras los juegos de ida

¿Hay ventaja deportiva en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX?
Liga MX

¿Hay ventaja deportiva en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX?

¿Por qué no juega Gabriel 'Toro' Fernández en Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Gabriel 'Toro' Fernández en Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

La estrella olvidada y descartada por UFC
MMA

La estrella olvidada y descartada por UFC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo