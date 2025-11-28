Luego de la disputa de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) designó a las ternas arbitrales que participarán en los compromisos de Vuelta. Los colegiados deberán tener una buena labora pensando en la continuidad de su trabajo de cara al actual torneo.

Cabe recordar que, luego de una polémica en el duelo de Ida entre Rayados y América, la Comisión de Árbitros determinó que César Ramos Palazuelos sea el encargado de dictar justicia en el cotejo que se jugará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Resultados de los partidos de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de Liga MX

Juárez 1-2 Toluca

Rayados 2-0 América

Xolos 3-0 Tigres UANL

Chivas 0-0 Cruz Azul

Designaciones arbitrales de los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025 de Liga MX

América vs. Monterrey

Árbitro central: César Arturo Ramos

Asistente uno: Alberto Morín Méndez

Asistente dos: Marco Antonio Bisguerra

Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso

VAR: Guillermo Pacheco Larios

AVAR: Edgar Magdaleno Castrejon

Toluca vs. Juárez

Árbitro central: Katia Itzel García

Asistente uno: Karen Janett Díaz

Asistente dos: Sandra Elizabeth Ramírez

Cuarto árbitro: Jorge Abraham Camacho

VAR: Oscar Macías Romo

AVAR: Michel Ricardo Espinoza

Tigres UANL vs. Xolos

Árbitro central: Marco Antonio Ortiz

Asistente uno: Christian Kiabek Espinosa

Asistente dos: Michel Alejandro Morales

Cuarto árbitro: Iván Antonio López

VAR: Salvador Pérez

AVAR: Jorge Antonio Sánchez

Cruz Azul vs. Chivas