Los futbolistas de La Máquina Celeste aprovecharon el momento para burlarse de Pumas tras ganar la final del futbol mexicano.

Luego de la victoria 2-1 sobre Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, varios jugadores de Cruz Azul celebraron el título del Clausura 2026 frente a la Rebel y protagonizaron un momento que fue viral en las redes sociales.

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Tras el pitazo final y mientras seguían los festejos dentro del campo de juego, algunos futbolistas celestes se acercaron hacia una de las cabeceras del estadio e incluso hicieron gestos relacionados con el tradicional “Goya” universitario.

¡TSS, SE LOS CANTARON! 😳🔥



Jugadores de Cruz Azul festejaron enfrente de la Rebel el título. Además se picaron que hasta les pidieron hacer un Goya.



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/0xptUF8cNx — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026

Mientras los seguidores de Cruz Azul disfrutaban el momento después de conseguir la décima estrella, del lado auriazul hubo molestia por la forma en que algunos jugadores celebraron el campeonato en CU.

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La derrota golpeó fuerte a Pumas, que había terminado como súperlíder del torneo y llegaba con mucha ilusión de cortar la sequía de 15 años sin títulos de Liga MX. Sin embargo, Cruz Azul reaccionó en el segundo tiempo y terminó dando vuelta la final.

En Cruz Azul sintieron que Pumas se veía campeón antes de jugar

Además de la alegría por el título, dentro de Cruz Azul también quedó la sensación de haber respondido a todo lo que se habló en la previa de la final. Durante varios días, gran parte del ambiente futbolístico colocó a Pumas como favorito por definir la serie en casa y por la gran campaña realizada durante el torneo.

Por eso, después de quedarse con el campeonato en Ciudad Universitaria, algunos jugadores cementeros festejaron con mucha euforia e incluso dejaron algunos gestos y declaraciones provocativas hacía el rival.

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