Un objetivo para los clubes es estar entre los mejores del mundo. Los equipos compiten por ser los dominadores tanto en los torneos locales como en los internacionales. Para tener un orden, muchos organismos organizan una serie de clasificaciones para tener una noción, desde su punto de vista, de cuáles son los mejores.
Un ranking con mucho reconocimiento en el mundo del futbol es el de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que mes a mes ordena a los clubes en una lista por medio de una serie de puntos otorgados con base en los rendimientos deportivos en los últimos 12 meses.
Con casi todo el 2025 transcurrido, PSG lidera la actual tabla publicada en noviembre, seguido por Real Madrid y Chelsea. Para completar el Top-5, Inter y Bayern Munich se suman. El mejor equipo del continente americano que aparece es Palmeiras en el puesto 8.
|Puesto
|Club
|País
|71
|Celje
|Eslovenia
|72
|Copenhague
|Dinamarca
|73
|Bodø/Glimt
|Noruega
|74
|Cruz Azul
|México
|75
|Vélez
|Argentina
|76
|Napoli
|Italia
|77
|Shakhtar Donetsk
|Ucrania
En el caso de los clubes de México, el mejor posicionado es Cruz Azul, quien está en el lugar 74, que tuvo con la Concachampions 2025 su mayor éxito deportivo en el último año. Con respecto al mes anterior se ubicaba un puesto abajo. El plano internacional y un correcto andar en el plano nacional le dio la oportunidad para sumar puntos.
Por encima de la Máquina Cementera se ubican clubes como Celje de Eslovenia, Copenhague de Dinamarca y Bodø/Glimt de Noruega. En tanto, por debajo se sitúan equipos como Vélez de Argentina, Napoli de Italia y el también club ucraniano, Shakhtar Donetsk.
¿Qué otros equipos de la Liga MX aparecen?
ver también
Cruz Azul revela la lesión de Kevin Mier y expone a ‘Coco’ Carrasquilla con un duro comunicado
Además del cuadro celeste, también aparecen en el listado Rayados (119), Tigres (170), América (209), Toluca (278), Pumas (347), Pachuca (348) y Chivas (409). Los que no aparecen de la Primera División en el Top 500 del mundo son León, Necaxa, Juárez, Mazatlán, Atlas, Querétaro, Atlético San Luis, Puebla, Santos Laguna y Xolos.
En síntesis
- Cruz Azul es el equipo mejor posicionado de la Liga MX en el Ranking IFFHS de noviembre, ubicándose en el lugar 74.
- El América (puesto 209) y el Toluca (puesto 278) no entraron al podio de los equipos mexicanos según el ranking.
- El Top-5 del ranking mundial IFFHS está compuesto por PSG, Real Madrid, Chelsea, Inter y Bayern Munich.