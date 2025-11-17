Un objetivo para los clubes es estar entre los mejores del mundo. Los equipos compiten por ser los dominadores tanto en los torneos locales como en los internacionales. Para tener un orden, muchos organismos organizan una serie de clasificaciones para tener una noción, desde su punto de vista, de cuáles son los mejores.

Un ranking con mucho reconocimiento en el mundo del futbol es el de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que mes a mes ordena a los clubes en una lista por medio de una serie de puntos otorgados con base en los rendimientos deportivos en los últimos 12 meses.

Con casi todo el 2025 transcurrido, PSG lidera la actual tabla publicada en noviembre, seguido por Real Madrid y Chelsea. Para completar el Top-5, Inter y Bayern Munich se suman. El mejor equipo del continente americano que aparece es Palmeiras en el puesto 8.

Puesto Club País 71 Celje Eslovenia 72 Copenhague Dinamarca 73 Bodø/Glimt Noruega 74 Cruz Azul México 75 Vélez Argentina 76 Napoli Italia 77 Shakhtar Donetsk Ucrania

En el caso de los clubes de México, el mejor posicionado es Cruz Azul, quien está en el lugar 74, que tuvo con la Concachampions 2025 su mayor éxito deportivo en el último año. Con respecto al mes anterior se ubicaba un puesto abajo. El plano internacional y un correcto andar en el plano nacional le dio la oportunidad para sumar puntos.

Por encima de la Máquina Cementera se ubican clubes como Celje de Eslovenia, Copenhague de Dinamarca y Bodø/Glimt de Noruega. En tanto, por debajo se sitúan equipos como Vélez de Argentina, Napoli de Italia y el también club ucraniano, Shakhtar Donetsk.

¿Qué otros equipos de la Liga MX aparecen?

Además del cuadro celeste, también aparecen en el listado Rayados (119), Tigres (170), América (209), Toluca (278), Pumas (347), Pachuca (348) y Chivas (409). Los que no aparecen de la Primera División en el Top 500 del mundo son León, Necaxa, Juárez, Mazatlán, Atlas, Querétaro, Atlético San Luis, Puebla, Santos Laguna y Xolos.

En síntesis