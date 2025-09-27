Es tendencia:
LIGA MX

Valió como un gol: Keylor Navas y la impresionante parada con una pierna en América vs. Pumas

El arquero costarricense salvó al equipo universitario en el Clásico Capitalino ante América.

Por Ramiro Canessa

La increíble atajada de Keylor Navas ante América.
La increíble atajada de Keylor Navas ante América.

En el Estadio Ciudad de Deportes, América y Pumas se enfrentan por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto universitario lo está ganando 1-0 gracias al gol convertido por Ruvalcaba en la primera mitad del encuentro.

¿Por qué no juega Brian Rodríguez en América vs. Pumas por la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Si el marcador no está igualado es por la figura de Keylor Navas. El arquero del equipo visitante se lució con una impresionante parada con una pierna que valió como un gol y evitó que a su equipo se lo empaten en la primera mitad del Clásico Capitalino.

Los dirigidos de Efraín Juárez necesitan sí o sí del triunfo luego de la última derrota ante FC Juárez ya que no quieren correr peligro de salir de los puestos de Play In, mientras que el equipo local también necesita los tres puntos para no perderle pisada a los de arriba.

Las Águilas tuvieron una temporada rara hasta el momento ya que a pesar de que están en playoffs, cayeron en el Clásico Nacional ante Chivas de Guadalajara y ahora están perdiendo otro partido importante contra uno de sus máximos rivales que es Pumas.

¿Por qué no juega Guillermo Martínez en América vs. Pumas UNAM por la Jornada 11 del Apertura 2025?

Keylor Navas la bandera de Pumas

El arquero costarricense con pasado en Real Madrid se ha convertido rápidamente en uno de los líderes del equipo mexicano. Con él en el arco y otras figuras que también contrataron en este mercado de pases, hay posibilidades de que puedan ser campeones después de 14 años.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
