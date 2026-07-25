Dónde ver EN VIVO Chivas vs. FC Juárez por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Chivas y FC Juárez se enfrentan en el Estadio Akron por la segunda jornada de la Liga MX. Los detalles de cómo ver el partido.

Chivas recibe a FC Juárez este sábado 25 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El encuentro en el Estadio Akron por la Liga MX comienza a las 17:00hs (Ciudad de México).

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Este es un duelo de necesitados debido a que tanto Chivas como Juárez perdieron en su debut en el Apertura 2026. De todos modos, el torneo recién comienza y ningún equipo está en situación de urgencia hasta ahora.

Dónde ver el partido en México

El partido entre Chivas y Juárez de este sábado 25 de julio no se puede ver por televisión abierta en México. La única opción disponible para los aficionados es observarlo por Amazon Prime Video ya que el Rebaño Sagrado tiene exclusividad con esta plataforma.

La actualidad de ambos equipos

Chivas viene de perder por 2-0 con Toluca en la primera jornada de la Liga MX. Gabriel Milito no alineó como titulares a Armando González y a Brian Gutiérrez ante los Diablos debido a sus pocos entrenamientos tras las vacaciones, pero seguramente hoy jueguen más minutos.

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Por el lado de FC Juárez, los Bravos perdieron en su casa por 1-0 con Club Puebla en el debut del Apertura 2026. Fue un mal resultado para el equipo de Pedro Caixinha y ahora tendrá una visita dura ante Chivas.