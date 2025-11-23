Es tendencia:
Gilberto Mora genera ‘temor’ en Tigres en la previa al enfrentamiento con Xolos: “Es un grandísimo…”

Gilberto Mora es una de las figuras de Xolos y de la Liga MX. Fernando Gorriarán, referente de Tigres, habló de la joya mexicana.

Por Patricio Hechem

Gilberto Mora, la figura de Xolos
© Getty ImagesGilberto Mora, la figura de Xolos

Tigres UANL y Xolos se enfrentan en los próximos días por los cuartos de final de la Liguilla. El club auriazul se clasificó a la Fiesta Grande luego de terminar 2° en la tabla, mientras que Tijuana tuvo que disputar un partido de Play-In para asegurar su lugar en esta instancia.

El equipo dirigido por Sebastián Abreu le ganó por 3-1 a FC Juárez y logró llegar a los cuartos de final de la Liga MX. Gilberto Mora fue una de las figuras de Xolos en aquel encuentro, al convertir un penal a lo Panenka en el segundo tiempo cuando el juego estaba igualado 1-1.

Con tan solo 17 años recién cumplidos en octubre, Gilberto Mora es una de las figuras tanto de la Liga MX como de la Selección Mexicana. El joven ha recibido halagos de muchos protagonistas y en este caso lo hizo Fernando Gorriarán, uno de los referentes de Tigres.

Con respecto a lo de (Gilberto) Mora es un grandísimo jugador. Es muy joven, la verdad es que nos pone también contentos a nosotros los que llevamos mucho tiempo acá que salgan jugadores jóvenes y de esa calidad para que la gente los pueda disfrutar”, aseguró el centrocampista en conferencia de prensa.

“Ojalá le vaya bien tanto como lo dije la otra vez con Chicha, igual con él. Tienen un futuro muy grande, pero hoy nosotros estamos enfocados en nosotros sea quien sea el rival que esté enfrente, debemos salir a ganar“, concluyó Fernando Gorriarán.

Gilberto Mora en Liguillas

Sebastián Abreu halagó a Gilberto Mora tras el penal a lo Panenka: “Personalidad impresionante”

Esta será la segunda vez que Gilberto Mora diga presente en una Liguilla. Su primera ocasión se dio en el Apertura 2024, cuando Xolos quedó eliminado en cuartos de final frente a Cruz Azul. En aquel entonces Tijuana llegó a dicha instancia también por el Play-In II tras vencer a Atlas.

En este caso, Gilberto Mora se enfrentará con un rival de mucha jerarquía y que no pierde hace 13 partidos en la Liga MX, más precisamente desde agosto cuando Tigres cayó ante el América. Será una prueba importante para seguir observando a la joya de México.

En síntesis

  • Fernando Gorriarán, referente de Tigres, halagó a Gilberto Mora
  • Gilberto Mora convirtió un penal a lo Panenka en el triunfo de Xolos 3-1 ante FC Juárez.
  • Tigres no pierde hace 13 partidos en Liga MX desde agosto, cuando cayó ante América.
patricio hechem
Patricio Hechem
