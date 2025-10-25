En un verdadero “duelo de necesitados”, Club León y Pumas UNAM se medirán frente a frente este sábado por la tarde en el Nou Camp, en busca de cortar sus respectivas rachas negativas. Tanto ‘La Fiera’ como los ‘Felinos’ llegan al partido con varios juegos seguidos sin victorias, e intentarán ponerle fin en este cruce de la jornada 15 del Torneo Apertura.

Para colmo, en un encuentro donde el conjunto local necesita ganar sí o sí, el dueño de casa no alineó a James Rodríguez, su capitán y principal arma de juego y ofensiva. El crack colombiano fue relegado al banco de suplentes y no será de la partida ante el elenco auriazul, en medio de una seria crisis deportiva que atraviesan los esmeraldas.

Lo más asombroso de la falta del “10” en el once inicial es que se trata exclusivamente de una decisión ‘táctica’ del entrenador Ignacio Ambriz. El talentoso enganche no está lesionado y podía haber sido titular, pero el director técnico tomó la determinación de hacerlo a un lado, en busca de nuevas variantes para cortar la sequía de victorias.

James Rodríguez ‘borrado’ al banco de suplentes [Foto: Getty]

Cabe recordar que en el partido anterior del León, James Rodríguez viene de ser sustituido antes de los quince del segundo tiempo, modificación que no cayó nada bien al delantero, que mostró todo su fastidio al DT. Luego, en rueda de prensa el timonel de ‘La Fiera’ había explicado también que lo había quitado del campo para probar otras alternativas de juego.

En este contexto, da la sensación que señalar a tu mejor futbolista como responsable de la crisis cuando es el único que intenta generar algo diferente, no parece una medida demasiado adecuada. Está a las claras que James, con toda su calidad y técnica, es quien puede marcar la diferencia en un equipo que viene a capa caída y con nulas respuestas desde lo anímico y futbolístico.

Detrás de estas diferencias entre el técnico y el jugador, surge otra situación que pone más tensa la relación de futbolista y club: el hecho de que el capitán aún no haya dado luz verde a una renovación de su contrato, que vence a fin de año, también hace ruido interno en la institución. ¿Será el penúltimo partido del colombiano en León y en la Liga MX?

La alineación titular de León ante Pumas sin James Rodríguez:

Con la salida del equipo del “10” y capitán, este será el once inicial del Club León que dispuso Ignacio Ambriz para verse las caras ante los Pumas de la UNAM esta tarde como local: Oscar García; David Ramírez, Valentín Gauthier, Paul Bellón, Salvador Reyes; Rodrigo Echeverría; Iván Moreno, Fernando Beltrán; Emilio Rodríguez, José Alvarado e Ismael Díaz.