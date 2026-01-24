Este sábado 24 de enero, se llevara a cabo un evento muy esperado por todos los amantes de la lucha libre. En Canadá, se desarrollará el WWE Saturday Night Main Event que contará con tres peleas capaces de permitirle a la organización comenzar a diagramar el año de la manera que espera para que los espectadores puedan disfrutar del show.

En ese sentido, está previsto que figuras del calibre de Randy Orton y Cody Rhodes aparezcan en escena. Desde combates de parejas femeninas hasta un duelo de Fatal 4-Way, los aficionados que asistan al lugar de los hechos tienen la certeza de que gozarán con lo que suceda en el cuadrilátero más fantástico del mundo.

Dónde ver el Saturday Night’s Main Event

El inicio de la velada está pautado para las 19:00hs, del centro de México, 20:00hs de Bogotá y 22:00hs de Buenos Aires. Toda la transmisión podrá ser seguida mediante el canal oficial de Youtube de la WWE en Latinoamérica y España, mientras que en Estados Unidos los dueños de los derechos serán NBC y Peacock.

De lo que suceda en esta cartelera, la compañía podrá definir quién es la nueva pareja campeona en las luchas dobles femeninas y al mismo tiempo encontrar al próximo retador al Royal Rumble que se llevará a cabo en Arabia Saudita como una de las citas más esperadas de todo el 2026. El público tiene un favorito para este sábado ya que la vigencia de Orton se sigue imponiendo a la nueva escuela que busca dominar el deporte.

En síntesis