El goleador mexicano lucha, junto al delantero inglés y al astro portugués, por ser el máximo goleador de la Primera División de Arabia Saudita.

Este jueves 14 de mayo se disputaron encuentros de la Jornada 33 de la Saudi Pro League 2025-26 con Al-Qadsiah de Julián Quiñones recibiendo a Al-Hazm. El conjunto del atacante colombiano nacionalizado mexicano venció 2-0 a su rival, donde el jugador marcó el primer gol del partido.

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Con esta anotación en el triunfo de los Caballeros del Este, el delantero de 29 años suma 30 anotaciones en la tabla de goleo y sigue inmerso en la lucha por ser el campeón de goleo ante Iván Toney de Al-Ahli y Cristiano Ronaldo de Al-Nassr.

🔥🇸🇦 GOL DE JULIAN QUIÑONES Y YA LLEGÓ A 70 G+A EN 67 PARTIDOS EN ARABIA! 🤯



El seleccionado mexicano alcanzó los 34 GOLES en la temporada a un mes de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/IcQt1XLdwk — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 14, 2026

Mientras el inglés se mantiene como único líder con 31 goles en su haber, el jugador de la Selección Mexicana está muy cerca de quedarse con el galardón al final de la temporada. Quedará una lucha interesante entre tres grandes goleadores. En el caso de CR7, está un poco más relegado con 26 goles.

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La lucha parece ser solo entre ellos ya que otros competidores quedaron relegados: Roger Martínez de Al-Taawoun aparece con 22 goles, Joao Felix con 20, Joshua King con 19, y Karim Benzema y Yannick Carrasco con 17. Mateo Retegui y Georginio Wijnaldum figuran con solo 16 dianas.

Tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-26