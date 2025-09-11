Había mucha incertidumbre con lo que iba a pasar con el futuro de Guillermo Ochoa en esta temporada. El arquero mexicano quedó libre del AVS de Portugal y se encontraba sin club, lo que no le estaba permitiendo tener rodaje pensando en México.

ver también Antonio Mohamed habló sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana: “Mi momento…”

Es por ese motivo que Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, tomó la decisión de dejarlo fuera de la última fecha FIFA para los amistosos ante Japón y Corea del Sur, poniendo en duda su presencia en el certamen más importante del mundo el año próximo.

Justamente, el propio DT reveló que sin equipo no lo iba a citar: “De momento no tiene equipo. Sé y de veras porque hablo con él y con su representante, que tiene ofertas y las está valorando y al ser jugador libre no tiene la limitante de la fecha, puede firmar con quien quiera y cuando quiera. La intención es quedarse en Europa, sé que tiene propuestas de varios lados. Yo hablé con su representante y le comenté que tiene que jugar. Si no tiene equipo, no está en forma y entonces no va a venir“.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, hubo un giro inesperado en la carrera de Memo, que luego de sufrir un duro golpe por no darse su pase al Burgos de España y tampoco pudo concretar su regreso a México en este 2025, finalmente llegó a un acuerdo con su nuevo equipo.

El AEL Limassol FC de Chipre le dio la bienvenida al portero de 40 años, que ahora tiene como próximo objetivo ser convocado al Mundial 2026, a pesar de que será difícil que sea titular ya que actualmente el arco le pertenece a Luis Malagón.

El récord histórico que quiere romper Guillermo Ochoa

Si Ochoa llega al Mundial 2026, va por historia pura: podría ser el primer mexicano en jugar seis Copas del Mundo. Memo ya estuvo presente en 2006, 2010, 2014, 2018 y en 2022. Por lo tanto, quiere entrar en la historia grande de México.

Publicidad

Publicidad