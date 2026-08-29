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Mexicanos en el extranjero

Golazo de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar que le da el liderato indiscutible

Esta fue la gran anotación de Mateo Chávez para que su equipo sea más puntero.

Mateo Chávez anotó un golazo de liderato para el AZ Alkmaar
© Lars Baron/Getty ImagesMateo Chávez anotó un golazo de liderato para el AZ Alkmaar

Este sábado el AZ Alkmaar se midió ante el Go Ahead Eagles en lo que fue la Jornada 4 de la Eredivisie. El mexicano Mateo Chávez fue clave para la goleada de su conjunto para el 5-2, ya que consiguió marcar un golazo para lograr el cuarto tanto del encuentro.

El gol de Mateo Chávez con el AZ por el liderati

El rival ya se iba con la pelota, después de que su equipo desaprovechara la posición del balón, cuando logró arrebatársela un poco fuera del área, la acomodó y cuando ya vio que le llegaban los defensores la soltó con un potente disparo y concreta la anotación.

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De esta manera, la afición se le entregó al mexicano por su tanto que además demostró esa calidad que tiene para tirar de forma potente al arco. Así su equipo se convirtió en el más puntero llegando así a 12 puntos y alejándose del PSV que tiene hasta el momento 7 unidades.

Esta victoria les permite tener una mayor ventaja, no sólo con este conjunto, sino con el mismo Go Ahead, ya que también tiene siete unidades y está en el cuarto puesto, pero de haber conseguido el triunfo sobre el AZ, pudo superarlo y quedarse punteros.

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En síntesis

  • Mateo Chávez anotó el cuarto gol en la victoria 5-2 del AZ Alkmaar.
  • Go Ahead Eagles fue el rival derrotado en la Jornada 4 de la Eredivisie.
  • 12 puntos sumó el AZ Alkmaar para consolidarse como líder del torneo.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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