Mateo Chávez anotó un golazo de liderato para el AZ Alkmaar

Esta fue la gran anotación de Mateo Chávez para que su equipo sea más puntero.

Este sábado el AZ Alkmaar se midió ante el Go Ahead Eagles en lo que fue la Jornada 4 de la Eredivisie. El mexicano Mateo Chávez fue clave para la goleada de su conjunto para el 5-2, ya que consiguió marcar un golazo para lograr el cuarto tanto del encuentro.

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El gol de Mateo Chávez con el AZ por el liderati

El rival ya se iba con la pelota, después de que su equipo desaprovechara la posición del balón, cuando logró arrebatársela un poco fuera del área, la acomodó y cuando ya vio que le llegaban los defensores la soltó con un potente disparo y concreta la anotación.

De esta manera, la afición se le entregó al mexicano por su tanto que además demostró esa calidad que tiene para tirar de forma potente al arco. Así su equipo se convirtió en el más puntero llegando así a 12 puntos y alejándose del PSV que tiene hasta el momento 7 unidades.

Esta victoria les permite tener una mayor ventaja, no sólo con este conjunto, sino con el mismo Go Ahead, ya que también tiene siete unidades y está en el cuarto puesto, pero de haber conseguido el triunfo sobre el AZ, pudo superarlo y quedarse punteros.

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En síntesis