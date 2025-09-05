La Selección Mexicana se prepara para afrontar los dos amistosos que jugará esta Fecha FIFA. El primero de ellos es este sábado contra Japón y el segundo el próximo martes ante Corea del Sur. Al Tri le quedan cada vez menos partidos antes del Mundial 2026 y debe aprovechar todos los encuentros que pueda.

Johan Vásquez y Santiago Giménez son dos de los referentes principales de la Selección Mexicana, aunque cada uno está atravesando un momento distinto en su club. El defensa es uno de los líderes del Genoa, mientras que el ‘Bebote’ pelea por un lugar en el Milan.

Johan Vásquez manifestó que Santiago Giménez es un ejemplo pese al momento que atraviesa en Milan: “Santi es un ejemplo para muchos mexicanos cuando las circunstancias no son fáciles, él siempre decide estar ahí“, explicó el jugador de Genoa en entrevista con TUDN.

Johan Vásquez y Santiago Giménez (Imago7)

“Cuando él tomó la decisión de venir a Italia sabía a lo que se enfrentaba y aun así lo asumió. Eso es lo que debe valorarse. Tiene claro lo que puede aportar y, cuando alcance su mejor nivel, será sensacional. A veces podría tener cosas en contra, pero Santi nunca se esconde, siempre quiere estar. Eso transmite mucho al resto del grupo”, agregó Johan Vásquez sobre la importancia del futbolista del Milan.

Los mexicanos en Europa

Por último, el defensa del Genoa se refirió acerca del debate de los pocos mexicanos que hay en el Viejo Continente y que es difícil: “A final de cuentas no sé si somos pocos, pero estamos dejando una semilla para el futuro, damos un granito de arena para los mexicanos, obviamente se escucha que queremos más mexicanos, no es como poner frijoles, son cosas difíciles, hacemos nuestra parte, a veces un año difícil, es parte del crecimiento de Europa, ojalá sea un ejemplo para los que quieran venir acá”.

Muchos se preguntaron por qué Johan Vásquez se quedó en Genoa y no fue a otro equipo, pero el futbolista de la Selección Mexicana comentó que, a falta de un año para el Mundial, no quería tomar una decisión que pudiera perjudicarlo pese a que tuvo varias ofertas.