Oso a Tigres UANL: Obed Vargas rechazó jugar en la Liga MX y tendría un destino elegido en LaLiga de España

El joven mediocampistas declinó jugar para los Felinos y ficharía por un grande de Europa que se desempeña en el futbol español.

Por Agustín Zabaleta

El mercado de pases ya cerró y los equipos cerraron filas para encarar lo que queda del segundo semestre del 2025. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que pudo haber cambiado el destino del jugador y de los equipos involucrados.

Y es que de acuerdo con el periodista especializado Ekrem Konur, el mediocampista Obed Vargas y Seattle Sounders rechazaron una oferta de 10 millones de dólares por parte de Tigres UANL, que buscaba reforzar el mediocampo pensando a futuro.

Acorde a la información del mismo comunicador, Atlético Madrid habría mostrado interés anteriormente y hay otros clubes europeos rondando. Pese a ello, ahora habrá que esperar al menos al mercado de enero para perfilar un posible traspaso.

Casualmente el jugador habló del equipo madrileño en su cruce del Mundial de Clubes 2025, donde compartieron grupo y se enfrentaron: “Siempre son el menos favorito. Aún recuerdo la final de Champions. Mi historia coincide con la suya. Vengo de Alaska, tuve que luchar por un sitio en la Academia, en la selección“.

Y agregó, también en la previa a ese enfrentamiento que terminó con victoria 3-1 de los españoles: “Significa todo para mí. No sé qué alineación van a presentar, pero el mero hecho de jugar contra ellos y ver la camiseta y el escudo. Me dará una motivación extra para darlo todo“.

¿Cómo está siendo el 2025 de Obed Vargas en Seattle Sounders?

En lo que respecta meramente a lo futbolística, el jugador de 20 años, que jugará el Mundial Sub-20 con México en Chile a partir de la próxima semana, lleva jugados 37 partidos en 2025 con el cuadro de la MLS, en lo que fue titular en todos. Además, marcó 4 goles y realizó 2 asistencias.

