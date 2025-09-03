Mientras Lionel Messi gana 20 millones en Inter Miami, el salario que cobra Obed Vargas en Seattle Sounders

Este domingo, el Seattle Sounders dio la gran sorpresa al consagrarse campeón de la Leagues Cup 2025 tras vencer a Inter Miami en la final con un contundente 3-0. El conjunto de la MLS fue ampliamente superior durante los 90 minutos y no dejó dudas en una definición histórica para el club.

Sin embargo, el título quedó manchado por los escándalos que se vivieron tanto durante como después del partido. Varios futbolistas de Inter Miami tuvieron comportamientos fuera de lugar que generaron indignación en la prensa y los aficionados.

Uno de ellos fue Sergio Busquets, quien perdió la calma en plena final y le lanzó un puñetazo al mexicano Obed Vargas, acción que hasta el momento no ha recibido sanción. Por su parte, Luis Suárez protagonizó otro hecho bochornoso al escupir a un auxiliar del equipo rival tras el pitazo final, en un gesto que fue repudiado por todos.

Hablando de Obed Vargas, lo cierto es que su realidad económica dentro de la MLS está a años luz de lo que percibe la máxima estrella del torneo, Lionel Andrés Messi. El argentino, según los reportes oficiales de la liga, gana 20 millones de dólares por temporada, siendo el jugador mejor pagado de toda la competición.

En contraste, Vargas percibe poco más de 134 mil dólares anuales como parte del plantel del Seattle Sounders, una cifra que refleja la enorme diferencia salarial entre las promesas jóvenes y los futbolistas consagrados como el astro argentino.

Valor de mercado de Vargas vs. Messi

Según el sitio especializado Transfermarkt, Messi en 2025 tiene una cotización de 18 millones de euros, cifra que ha ido bajando con los años por su edad y por competir en una liga considerada menos exigente que las europeas. Vargas, en cambio, ya se cotiza en 6 millones de euros.