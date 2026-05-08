El lateral español quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de conversaciones con una menor y Bournemouth decidió separarlo de la plantilla mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Escándalo en la Premier League. Esta mañana de viernes Bournemouth emitió un comunicado anunciando la separación de la plantilla del futbolista español Álex Jiménez luego de una filtración de conversaciones comprometedoras con una adolescente de 15 años.

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El lateral de 21 años fue compañero de Santiago Giménez en Milan y ahora se enfrenta a una situación que podría cerrarle muchas puertas en su carrera. En los chats publicados, Jiménez hace algunos comentarios repudiables como “me gustan las mujeres más chicas” o “nunca estuve con una chica de 15 años”.

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

Esta situación escaló rápidamente y el futbolista surgido de la cantera de Real Madrid se encuentra separado a la espera de que avancen las investigaciones. No obstante, las pruebas parecen ser contundentes y difícilmente vuelva a jugar en Bournemouth.

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La conversación completa entre Álex Jiménez y la adolescente de 15 años

Álex Jiménez: ¿Quieres que nos veamos?

¿Quieres que nos veamos? Adolescente: No tengo 18 todavía.

No tengo 18 todavía. Álex Jiménez : ¿Cuántos tienes? ¿A qué te refieres con eso? (Respondiendo a “No tengo 18”)

¿Cuántos tienes? ¿A qué te refieres con eso? (Respondiendo a “No tengo 18”) Adolescente : ¿A qué te refieres con cuántos tengo?

¿A qué te refieres con cuántos tengo? Álex Jiménez : ¿16?

¿16? Adolescente: Sí.

Sí. Álex Jiménez : Soy muy inteligente.

Soy muy inteligente. Adolescente : ¿Aún así te verías conmigo?

¿Aún así te verías conmigo? Álex Jiménez : ¡Sí! Porque eres muy linda.Un poco pequeña, pero bueno. Adolescente: ¿No te importa que tenga 15?

¡Sí! Porque eres muy linda.Un poco pequeña, pero bueno. ¿No te importa que tenga 15? Álex Jiménez: (Respondiendo a “¿No te importa…?”) Bueno, por supuesto que me importa. Pero me gustan las chicas más pequeñas. Nunca he estado con una chica de 15 años.

Alex Jimenez en su etapa como jugador de AC Mialn (Getty Images)

El comunicado de Bournemouth

El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho, Álex Jiménez.

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El club comprende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando.

En consecuencia, Alex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento.

En síntesis