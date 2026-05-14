Mientras Chucky Lozano gana 9.3 millones, el salario de Santi Giménez en Milan

Hirving es el cuarto futbolista con mejor sueldo en la MLS por detrás de Lionel Messi, Heung-min Son y Rodrigo De Paul.

La MLS actualizó la lista de los salarios más altos de la liga. Lionel Messi continúa a la cabeza con sus 28.3 millones de dólares al año en Inter Miami, pero quien sorprendió en una posición elevada fue Hirving Lozano con sus 9.3 millones en San Diego FC.

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No obstante, pese a su elevado salario, Chucky está completamente borrado de la plantilla e incluso está entrenando por separado por diferencias con el técnico Mikey Varas. En cuanto a lo deportivo, esta inactividad le costó su presencia en la pre-lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Quien sí figura en la lista a pesar de no haber contado con tanto rodaje (en este caso por lesión) es Santiago Giménez. El Bebote no logró convencer en Milan y luego se sometió a una operación en el tobillo derecho que lo alejó de los terrenos de juego.

Santiago Gimenez llegó al Milan en 2025 (Getty Images)

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¿Cuál es el salario de Santiago Giménez en Milan?

Según el portal Sport Illustrated, Santiago Giménez tiene un salario anual bruto aproximado de €4.63 millones de euros en Milan. Cabe recordar que el atacante mexicano firmó hasta 2029 con el conjunto Rossoneri tras su fructífero paso por Feyenoord.

Todos los delanteros de la pre-lista de la Selección Mexicana

Alexis Vega – Toluca

– Toluca Armando González – Chivas

– Chivas César Huerta – Anderlecht

– Anderlecht Germán Berterame – Inter Miami

– Inter Miami Guillermo Martínez – Pumas UNAM

– Pumas UNAM Julián Quiñones – Al Qadisiyah

– Al Qadisiyah Raúl Jiménez – Fulham

– Fulham Roberto Alvarado – Chivas

– Chivas Santiago Giménez – AC Milan

En síntesis

Lionel Messi lidera la MLS con un salario anual de 28.3 millones de dólares .

lidera la MLS con un salario anual de . Hirving Lozano percibe 9.3 millones en San Diego FC, pero entrena separado del plantel.

percibe en San Diego FC, pero entrena separado del plantel. Santiago Giménez gana anualmente 4.63 millones de euros en el Milan hasta el 2029.