Aunque sus caminos se separaron desde hace tiempo, Santiago Giménez y Arne Slot estuvieron juntos en el Feyenoord, uno como futbolista y el otro como entrenador. Allí, el jugador y el DT consiguieron tres títulos con el equipo de los Países Bajos.

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Por lo hecho en el Feyenoord, Santiago Giménez fue fichado por el Milan y Arne Slot por el Liverpool. Y, si bien cada uno está lejos, en las últimas horas se tiraron flores mutuamente. En el caso del técnico, el neerlandés dijo que el ‘Bebote’ es el mejor jugador mexicano que dirigió.

En una entrevista para TNT Sports México, a Arne Slot le consultaron sobre quién es el mejor futbolista que entrenó. “¿Eres de México, verdad? Santiago Giménez es el mejor jugador que he dirigido“, comenzó diciendo el técnico, aunque luego lo desmintió con una sonrisa.

“Who’s the best player you’ve ever coached?”



🗣️ Santiago Gimenez is the best player I’ve coached. No, of course that’s not true, but Santiago was an amazing player and he helped Feyenoord when I was there winning the league.



Arne Slot. 😅🇳🇱 pic.twitter.com/uhvbUsvpwy — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 2, 2026

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“No, no es cierto, pero Santiago es un jugador increíble. Me ayudó a que ganáramos la liga en Países Bajos, pero no sería justo para algunos futbolistas con los que he trabajado en los últimos dos años aunque definitivamente es el mejor jugador mexicano al que he dirigido“, sentenció el DT de Liverpool.

Los elogios de Santiago Giménez

Por otra parte, en una plática con el canal de Youtube ‘Apuntes de Rabona’ publicada en las últimas horas, Santiago Giménez también llenó de elogios a Arne Slot: “Para mí es un técnico increíble en todos los sentidos. Y además me arropó como un hijo y me quería mucho“.

“Creo que Arne sacó lo mejor de mí porque me dio mucha libertad. Me dio la libertad de que retrocediera a buscar balones, a él le gustaba que yo me abriera a las bandas porque era fuerte haciendo las diagonales hacia afuera. Hay cosas nuevas de las que aprendí con él en estilos de juego“, comenzó diciendo el mexicano.

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“Hubo muchas cosas que seguramente ya existían en el futbol pero a mí nunca me había tocado vivirlas y como 9 era increíble porque te llegaban balones por todos lados”, concluyó el delantero de la Selección Mexicana en relación a Arne Slot.

En síntesis