¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Arsenal vs. Fulham por la Premier League 2025-26

Este sábado 2 de mayo se disputan cuatro partidos de la Premier League y uno de ellos tiene como protagonistas al Arsenal y al Fulham, equipos que se enfrentan en el Estadio Emirates a partir de las 10:30hs (CDMX) por la Jornada 35 del torneo.
Con respecto a los Gunners, el Arsenal viene de ganarle por 1-0 al Newcastle y tiene la posibilidad de quedar a 6 puntos del Manchester City si hoy vence al Fulham, aunque el conjunto de Pep Guardiola tendría dos partidos pendientes para igualarlo en unidades.
Por el lado de la visita, el Fulham derrotó por 1-0 al Aston Villa en la jornada pasada y está 10° en la clasificación, a tan solo 2 puntos del Brighton, el sexto ubicado. El equipo de Raúl Jiménez busca terminar la temporada clasificándose a una competición europea.
La probable alineación de Arsenal
- David Raya
- Ben White
- William Saliba
- Gabriel Magalhaes
- Piero Hincapié
- Martin Zubimendi
- Declan Rice
- Martin Odegaard
- Bukayo Saka
- Leandro Trossard
- Viktor Gyokeres
La probable alineación de Fulham
- Bernd Leno
- Timothy Castagne
- Joachim Andersen
- Calvin Bassey
- Ryan Sessegnon
- Sasa Lukic
- Sander Berge
- Harry Wilson
- Emile Smith Rowe
- Samuel Chukwueze
- Raúl Jiménez