¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Arsenal vs. Fulham por la Premier League 2025-26

Este sábado 2 de mayo se disputan cuatro partidos de la Premier League y uno de ellos tiene como protagonistas al Arsenal y al Fulham, equipos que se enfrentan en el Estadio Emirates a partir de las 10:30hs (CDMX) por la Jornada 35 del torneo.

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Con respecto a los Gunners, el Arsenal viene de ganarle por 1-0 al Newcastle y tiene la posibilidad de quedar a 6 puntos del Manchester City si hoy vence al Fulham, aunque el conjunto de Pep Guardiola tendría dos partidos pendientes para igualarlo en unidades.

Por el lado de la visita, el Fulham derrotó por 1-0 al Aston Villa en la jornada pasada y está 10° en la clasificación, a tan solo 2 puntos del Brighton, el sexto ubicado. El equipo de Raúl Jiménez busca terminar la temporada clasificándose a una competición europea.

La probable alineación de Arsenal

David Raya

Ben White

William Saliba

Gabriel Magalhaes

Piero Hincapié

Martin Zubimendi

Declan Rice

Martin Odegaard

Bukayo Saka

Leandro Trossard

Viktor Gyokeres

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La probable alineación de Fulham