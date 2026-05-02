Arsenal y Fulham se enfrentan este sábado 2 de mayo en un partido clave correspondiente a la Jornada 35 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Emirates y comienza a las 10:30hs (CDMX).

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Ambos equipos pelean por cumplir su objetivo. Los Gunners quieren conseguir el título, mientras que el equipo de Raúl Jiménez busca por asegurar un lugar que le permita jugar una competición europea la próxima temporada.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Arsenal y Fulham de este sábado 2 de mayo puede verse en México a través del canal FOX o por la plataforma FOX One. A continuación, la información de la televisación en otros países.

México : FOX y FOX One

: FOX y FOX One Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Estados Unidos : NBC, Telemundo, Peacock

: NBC, Telemundo, Peacock España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Arsenal le ganó por 1-0 a Newcastle el fin de semana pasado y podría terminar este sábado a 6 puntos del Manchester City, aunque el equipo de Pep Guardiola quedaría con dos partidos pendientes y podría volver a igualarlo en unidades en la cima de la Premier League.

Con respecto a la visita, Fulham derrotó a Aston Villa en la jornada pasada y el conjunto de Raúl Jiménez está 10° en la tabla con 48 puntos, pero está a solo 2 unidades del sexto que es el Brighton, el equipo que por ahora se clasifica a la Europa League.

En síntesis

Arsenal vs. Fulham inicia este sábado 2 de mayo a las 10:30hs (CDMX) en el Emirates.

FOX y FOX One transmiten el encuentro en México; ESPN y Disney+ en Sudamérica.

Arsenal está líder y quiere conseguir el título de la Premier League.