Qué necesita el Milan de Santiago Giménez para clasificar a la Champions League

En la última jornada de la Serie A, Santi Giménez y el Milan se juegan su boleto a la Champions League.

Santiago Giménez ha vuelto con el AC Milan tras su lesión y ya acumula titularidades. Sin embargo, ahora su conjunto se disputa el pase a la Champions League 2027 en la última jornada de la Serie A. Es por ello que su enfrentamiento de esta fecha lo tendrá que hacer en casa frente al Cagliari donde se juega esa posibilidad.

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Santiago Giménez y el Milan se juegan el boleto a la Champions League 2027

Hasta el momento el conjunto rossoneri se encuentra en la posición 3 de la tabla general con 70 puntos. Mismos que tiene la AS Roma que se ubica en el cuarto puesto. Sólo los primeros 4 clubes consiguen llegar a la Champions League, el 5 y 6 a la Europa League y el 7 a la Conference League.

Sólo el Como y la Juventus son los equipos que pueden bajar al conjunto de Santi Giménez, ya que ambos tienen 68 puntos. Todos estos duelos se disputan este domingo 24 de mayo a la misma hora, 12:45 horas del centro de México y de los resultados dependerá si el mexicano puede lograr la clasificación con su equipo a esta competencia internacional.

¿Qué necesita el AC Milan de Santi Giménez para calificar a la Champions?

El Milan necesita conseguir la victoria ante el Cagliari y de esa manera consigue su pase, ya que ni la Roma, ni la Juve o el Como pueden rebasarlo. Ahora bien, si pierden, tienen que esperar a que dos de estos tres clubes (por lo menos) no ganen, de lo contrario los mandarían a la zona de Europa League; pero si sólo la Roma gana lo rebasa en puntos y ellos se quedan en el cuarto puesto.

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Si llegara a empatar, tendrían un total de 71 puntos, por lo que tendría que esperar a que la Juve o el Como no ganen, porque los empatan en unidades, pero por la diferencia de goles podrían dejarlos afuera. Aún es una incógnita si Santiago continuará con el Milan después del verano, pero por lo pronto lo importante es conseguir ese pase a la Champions.

Serie A: Partidos en vivo y horarios de la última jornada

Los partidos a disputarse a la misma hora son los siguientes:

Verona vs Roma

Milan vs Cagliari

Torino vs Juventus

Cremonese vs Como

En síntesis

El delantero Santiago Giménez disputará con el AC Milan la clasificación a la Champions League.

disputará con el la clasificación a la Champions League. El conjunto rossoneri buscará el pase al torneo internacional este domingo 24 de mayo .

. La escuadra milanista acumula 70 puntos y se ubica en la tercera posición general.